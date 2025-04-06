Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 77

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Vladimir Zubov:
Только что увидел, как на чьем-то крыльце кот мяукает, чтобы его впустили. Без задней мысли я подошел к двери, позвонил в звонок, кивнул коту и пошел дальше. И только завернув за угол, я осознал сделанное, услышав, как хозяин орет: «Твою мать! Сара, кот только что позвонил в дверь!»

:)))))  зачет... 

 
Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще.
Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.
 
Sergey Golubev:
Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще.
Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Барабашку???

 
Sergey Golubev:
Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще.
Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.
Теперь я боюсь открывать коту дверь.....
 

Парень в инете рассказал когда-то:

Иду по городу, вижу в доме на первом этаже открыто окно. Под окном сидит кот и помявккивает. Из окна слышится запах вкусного борща. Пожалел парень котика - взял да и закинул в окно. И только отойдя несколько метров обернувшись на кошачий визг, увидел как кот вылетает из окна обратно.

А теперь прикинем, что мог подумать кот. Например. Сижу на улице, нюхаю борщ, ни кого не трогаю Подходит кто-то и забрасывает меня в чужую хату. Там меня ловят и выбрасывают обратно.... Ни чего себе понюхал борща... 

 
Vladimir Karputov:

Грааль найден!



Добавлено:

а нет, показалось :(


Отрезвляюще ))

 
Sergey Golubev:
Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще.
Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Как-то давно я сбег от жены и жил в съемной квартире. Ночью под дверью раздается какая-то непонятная возня, я открываю дверь, в квартиру так по свойски семенит такса. Явно домашняя, чистая, все ок. Везде невозмутимо прошлась, вежливо съела предложенный кусок мяса из супа, попила и прыгнула ко мне на кровать в ноги. Ну, дом был панельный, зима, я сам там мерз.

Наутро позвонил девушке, которая жила до меня, мы обменялись телефонами на всякий. Да, говорит, его зовут Кеша, живет на 4 этажа ниже, обожает ходить по гостям, все время спал у меня в ногах. Ты его утром выпусти, он сам сходит на улцу по своим делам и домой вернется, тут его все знают. 

Год там жил, не раз у меня ночевал ))

 
Alexey Volchanskiy:

Наутро позвонил девушке, которая жила до меня, мы обменялись телефонами на всякий. Да, говорит, его зовут Кеша, живет на 4 этажа ниже, обожает ходить по гостям, все время спал у меня в ногах. Ты его утром выпусти, он сам сходит на улцу по своим делам и домой вернется, тут его все знают. 

Год там жил, не раз у меня ночевал ))

А с девушкой что произошло?
 
Пришла в голову мысль, что правильно войти в рынок сложнее, чем сбить маневрирующую боеголовку. Ведь она не меняет направление движения на противоположное, а цена легко.
 

Совсем скоро


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