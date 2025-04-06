Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 33

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Togo парк, Япония


 

Художник и дизайнер Thorsten Denk


 

Лорен Перно - современный французский художник, работает в ледяном жанре.

Композиция "Скоро зима"


 

Мужчина снимает книгу с полки в главной библиотеке Цинциннати, 1874 год.


 

Угадай число

у меня 2.5 получилось

 
Alexey Volchanskiy:

Угадай число

у меня 2.5 получилось


Как???? 1 ведь.

 
Ihor Herasko:

Как???? 1 ведь.

[Удален]  

Только что была огромная вспышка над Запорожьем, на  камеру не успел заснять, вот так ...

[Удален]  

если что я живу на БШ

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

В Ералаше  показан идеальный модератор


До,,, днище пробито

https://youtu.be/9X8qUD5Yu8A

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