Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 33
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Togo парк, Япония
Художник и дизайнер Thorsten Denk
Лорен Перно - современный французский художник, работает в ледяном жанре.
Композиция "Скоро зима"
Мужчина снимает книгу с полки в главной библиотеке Цинциннати, 1874 год.
Угадай число
у меня 2.5 получилось
Угадай число
у меня 2.5 получилось
Как???? 1 ведь.
Как???? 1 ведь.
Только что была огромная вспышка над Запорожьем, на камеру не успел заснять, вот так ...
если что я живу на БШ
В Ералаше показан идеальный модератор
До,,, днище пробито
https://youtu.be/9X8qUD5Yu8A