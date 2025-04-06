Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 145
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Это действительно знаменитые.
Chicago мы в закрытом еще тогда городе Калиниграде (много лет назад) слушали все, был даже клуб фанов, который собирался в сквере, который был рядом с Калининградским Техническим Институтом (сейчас это Технический Университет), и это это буквально 20 метров от штаба флота.
Просто расположение такое (а я там жил рядом у драмтеатра).
А Earth, Wind And Fire - этой группой увлекались у нас "математики", то есть - кто хорошо учился в школе и в институте/университете.
А особенно продвинутые увлекались Jean-Luc Ponty, Miles Davis и Диззи Гиллеспи (это кто сдавали гос экзамены на англ языке так сказать - для "прикола", что было не запрещено, но очень странно ... военный город ...). Я сдавал гос экзамен на русском (хотя мог - на литовском). А мой друг - на английском ... у него был папа военный, и это его , так сказать, "выручило" ..
Потом у поляков была Солидарность, и мы слушали польское телевидение, монтируя антены типа "волновой канал", чтобы их ловить ...
потом танки по Ленинскому проспекту (а я там жил) ... потом у них шоковая терапия и они приезжали в Калининград ...
даже не секонд хенде, а в каком-то ... и скупали всё подряд ...
потом в Литве шоковая терапия, и на каждом калининградском подъезде были объявления типа "бригада литовских строителей выполнит ремонт дешево"
... потом у нас шоковая терапия ... и мы ездили в Польшу ... и даже сейчас просто поедешь - то можно забыть, что ты за границей ... (что очень резонирует с "телевизором" например) ...
Сейчас у нас в Калининграде - украинцы - строители (даже с атрибутикой так сказать ..).
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Тут политика запрещена.
Но я могу точно сказать, что всё у нас начиналось с Chicago и Earth, Wind And Fire.
Тут, как говорил Жванецкий - может что-то в консерватории поправить?
На Быках, так ещё говорили
Откуда знаешь?
Да, там два быка, и студенты красили у них "яйца" на пасху ... милиция отдирала краску ...
и там был маленький бассейн (у быков), где мы пускали корабли (сделанные, типа моделирование).
И раз в неделю мы все студенты с технического института шли на "внештатные лекции" в университет по Канту ("вещь в себе") - я жил в 300 метрах его могилы ... и потом шли в Литературный театр (это тоже общественное мероприятие, помещение предоставлял Университет бесплатно).
В Литературном театре на бис всегда была одна сцена (там был Чехов и так далее, но всегда на "бис" - эта сцена:
выходит человек в полу-милицейской одежде, у него большая веревка, а на ней - красная папка.
Он эту папку кидал в зал ... никто не ловил - "дураков" не было (папка - красная).
Всегда уходил ни с чем.
Его всегда вызывали на "бис" ...
Ну ... мы же студенты ... Кант наш "вождь" .. нам можно .. :)
О доброте
Они унизили таксиста.
Он - да, добрый. Вкалывает, чтобы какие-то долги гасить. Они - сорят деньгами, ЭГО своё потешают.
Они унизили таксиста.
Он - да, добрый. Вкалывает, чтобы какие-то долги гасить. Они - сорят деньгами, ЭГО своё потешают.
Папин ресторанный бизнес проматывают
Вполне возможно) Пишут же, что животное следующего года - голубой водяной тигр)
Вот так должно выглядеть рабочее место программиста в офисе, по мнению Microsoft
недоработка
Вот так должно выглядеть рабочее место программиста, по мнению Microsoft
Майкрософту нужно уволить таких экспертов. После 10 минут клацания на Win11 - там нужно заменить больше половины дизайнеров.
спинки нет
недоработка
Так ведь и клавиатуры нет )) Видимо, полный тачскрин, хотя что-то похожее на мышку там лежит.