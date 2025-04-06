Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 110
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Что можно сделать из карандашей и эпоксидной смолы:
а из фанеры калаш можно сделать -
))
Loss aversion или боязнь потери
Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом.
Про обязанности женщин:
Выпало немного снега ...
Кот отзывается на немецкий
В школе, в которую ходят мои дети, креативно подошли к оформлению урн.
В школе, в которую ходят мои дети, креативно подошли к оформлению урн.
теперь у детишек этой школы на всю жизнь на уровне подсознания будет закреплена прямая и обратная ассоциация -- 1) любая символика баскетбола будет вызывать образ мусорной урны; 2) любая мусорная урна будет привязана к образу баскетбола. Вот такой "креатив"... Очень жаль, что очень многие взрослые этого не только не понимают, но даже радуются подобному "креативу".
В школе, в которую ходят мои дети, креативно подошли к оформлению урн.
Теперь на переменах не будут носиться ка угорелые - будут всю перемену скомканные листки швырять :)
теперь у детишек этой школы на всю жизнь на уровне подсознания будет закреплена прямая и обратная ассоциация -- 1) любая символика баскетбола будет вызывать образ мусорной урны; 2) любая мусорная урна будет привязана к образу баскетбола. Вот такой "креатив"... Очень жаль, что очень многие взрослые этого не только не понимают, но даже радуются подобному "креативу".
Очень жаль, что некоторые "взрослые" в каждом новшестве находят предмет для брюзжания, выдавая собственные, совершенно безосновательные выводы, за реальность.
"С таким настроением ты слона не продашь" (с)