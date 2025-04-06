Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 95
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня над участком в этом году собирались в клин 2 раза. Очень шумно и красиво. Минут 20 продолжается процесс. Улетели, почему-то, на запад.
"Агенты" подумал Штирлиц, "нас раскрыли" подумали журавли...
Вот такой у меня заказ наклевывался, еще оказалась должна 1000)
Вот такой у меня заказ наклевывался, еще оказалась должна 1000)
А вот такие они, загадочные заказчики :)
А вот такие они, загадочные заказчики :)
Загадочные заказчики, звучит как проклятье)))
Комары в лесу кусают тебя не ради пищи:
они относят кровь на анализ кукушке,
чтобы та могла дать более обоснованный прогноз
продолжительности твоей жизни.
5-й пункт смешит)
Ну если обучение торговли, значит там умеют торговать, так почему не сделать закрытый и не торговать самим, тем самым зарабатывать миллионы - зачем им трейдера?
Ответ думаю понятен)
5-й пункт смешит)
Ну если обучение торговли, значит там умеют торговать, так почему не сделать закрытый и не торговать самим, тем самым зарабатывать миллионы - зачем им трейдера?
Ответ думаю понятен)
Дык, тема как раз про юмор.)
Что они там умеют - это впаривать свои услуги, но и это у них плохо получается.))
Дык, тема как раз про юмор.)
Что они там умеют - это впаривать свои услуги, но и это у них плохо получается.))
Ну судя по одёжке ораторши - это факт!