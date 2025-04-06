Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 95

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Алексей Тарабанов:

У меня над участком в этом году собирались в клин 2 раза. Очень шумно и красиво. Минут 20 продолжается процесс. Улетели, почему-то, на запад. 

"Агенты" подумал Штирлиц, "нас раскрыли" подумали журавли...

 

Вот такой у меня заказ наклевывался, еще оказалась должна 1000)


 
Galina Bobro:

Вот такой у меня заказ наклевывался, еще оказалась должна 1000)


А вот такие они, загадочные заказчики :)

 
Vladimir Karputov:

А вот такие они, загадочные заказчики :)

Загадочные заказчики, звучит как проклятье)))

 

Комары в лесу кусают тебя не ради пищи:

они относят кровь на анализ кукушке,

чтобы та могла дать более обоснованный прогноз

продолжительности твоей жизни.

 

 

 
 
Vasiliy Vilkov:

5-й пункт смешит)

Ну если обучение торговли, значит там умеют торговать, так почему не сделать закрытый и не торговать самим, тем самым зарабатывать миллионы - зачем им трейдера?

Ответ думаю понятен)

 
Vitaly Muzichenko:

5-й пункт смешит)

Ну если обучение торговли, значит там умеют торговать, так почему не сделать закрытый и не торговать самим, тем самым зарабатывать миллионы - зачем им трейдера?

Ответ думаю понятен)

Дык, тема как раз про юмор.)

Что они там умеют - это впаривать свои услуги, но и это у них плохо получается.))

 
Yuriy Asaulenko:

Дык, тема как раз про юмор.)

Что они там умеют - это впаривать свои услуги, но и это у них плохо получается.))

Ну судя по одёжке ораторши - это факт!

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