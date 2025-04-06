Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 25

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Vladimir Karputov:

Почему?

Потому что в четверг - "завтра пятница".
 
khorosh:

тогда уже так :


 

Пятница. Пельмешков захотелось ....


 
Vladimir Karputov:

Пятница. Пельмешков захотелось ....



Это же надо, Репин - импрессионист.


 

Пятница! Танцуют все!


 

Учиться ..учиться..учиться..


 
Sergey Golubev:

Учиться ..учиться..учиться..


Видимо, кто-то затер буквы "ИН" и вставил "Ь".
 

Белые начинают и выигрывают (автор не найден)


 

Субботний сбой на форуме:


 
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