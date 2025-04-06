Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 28

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Кронверкская набережная. Игорь Свет

Кронверкская набережная. Игорь Свет.

 

Домашняя библиотека


 

Публичная библиотека в Канзас–Сити


 

Тест на вспыльчивость:

Инструкция прохождения теста на вспыльчивость

1. Подготовьте ручку, листок бумаги и калькулятор, ведь это не интерактивный тест, экономящий время, а медитативный, позволяющий вам расслабиться и отвлечься от ваших мыслей, переживаний, проблем и забот.

2. Отвечая на вопросы, складывайте баллы, указанные напротив тех пунктов, которые вы выбрали.

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Тест на вспыльчивость
  • posowetuite.ru
Многие люди очень часто бывают раздражительными и вспыльчивыми. Причины этих состояний кроются, как они считают, в их окружении. Но это неправильная точка зрения. Истоки психозов находятся в самой личности, которую одолевает вспыльчивость. Только осознанно изменив свое поведение, можно навсегда избавиться от раздражительности.
 

Остановись мгновенье:

За секунду до ...

 

После недавних дождей... :)


 

Про интернет:

Про интернет

 

Тот неловкий момент когда трейдер залокировался.


 

Зима всё ближе и ближе

Зима всё ближе и ближе

 

Китай, библиотека, Tianjin Binhai Library, дизайн MVRDV, г. Тяньцзинь



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