Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 28
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Кронверкская набережная. Игорь Свет
Домашняя библиотека
Публичная библиотека в Канзас–Сити
Тест на вспыльчивость:
Инструкция прохождения теста на вспыльчивость
1. Подготовьте ручку, листок бумаги и калькулятор, ведь это не интерактивный тест, экономящий время, а медитативный, позволяющий вам расслабиться и отвлечься от ваших мыслей, переживаний, проблем и забот.
2. Отвечая на вопросы, складывайте баллы, указанные напротив тех пунктов, которые вы выбрали.
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Остановись мгновенье:
После недавних дождей... :)
Про интернет:
Тот неловкий момент когда трейдер залокировался.
Зима всё ближе и ближе
Китай, библиотека, Tianjin Binhai Library, дизайн MVRDV, г. Тяньцзинь