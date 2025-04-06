Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 181

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MrBrooklin #:

А вот ещё из "любимого" моей любимой супруги - "да, нет, наверное!" ))

С уважением, Владимир.

ржал минут 10

потом прочитал про то, что запятой не должно быть

щеки начали лопаться от смеха

;)))

 
Renat Akhtyamov #:

ржал минут 10

потом прочитал про то, что запятой не должно быть

щеки начали лопаться от смеха

;)))

У тебя золотая супруга если ты только из интернета услышал такое.

 
Maxim Kuznetsov #:
надысь

это ж прошедшее

Maxim Kuznetsov #:
дняси
не попадалось такое
 
Aleksey Nikolayev #:

это ж прошедшее

не попадалось такое

а когдась?

 
фамилия Когдась зародилась из Шыгырдан (Республика Чувашия)
 
Aleksey Nikolayev #:
фамилия Когдась зародилась из Шыгырдан (Республика Чувашия)

Моя фамилия графская и что?

 
Uladzimir Izerski #:

Моя фамилия графская и что?

Это означает что предки были крепостными этого графа.
 

Точно )

 
Uladzimir Izerski #:

У тебя золотая супруга если ты только из интернета услышал такое.

У нас над районом проходит воздушная трасса на аэропорт Пулково, это Питер. Как-то давно курили на балконе, летел на посадку какой-то турбо-винтовой. Спросил у жены, почему самолет летит, а не падает. Она не знала, стал жарко объяснять, что винт создает тянущую силу и т.д. Она недоверчиво все выслушала, а в это время следом летел турбореактивный.
— Ага-а-а!!! Запутать хотел, вот, летит, а пропеллеров-то нету!!!

К своему терпению отмечу, что в браке продержался целых 10 лет!

И пара картинок:

Вы не поверите, у меня есть француженка в переписке, которая страстно просит научить ее С++!!! Честно!!!

бон жур


Точка покоя

Точка покоя


Что любят девушки

Что любят девушки


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Не сдался!

 

Chicago - Now (Official / New Studio Album / 2014)


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