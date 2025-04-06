Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 181
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А вот ещё из "любимого" моей любимой супруги - "да, нет, наверное!" ))
С уважением, Владимир.
ржал минут 10
потом прочитал про то, что запятой не должно быть
щеки начали лопаться от смеха
;)))
ржал минут 10
потом прочитал про то, что запятой не должно быть
щеки начали лопаться от смеха
;)))
У тебя золотая супруга если ты только из интернета услышал такое.
надысь
это ж прошедшее
дняси
это ж прошедшеене попадалось такое
а когдась?
фамилия Когдась зародилась из Шыгырдан (Республика Чувашия)
Моя фамилия графская и что?
Моя фамилия графская и что?
Точно )
У тебя золотая супруга если ты только из интернета услышал такое.
У нас над районом проходит воздушная трасса на аэропорт Пулково, это Питер. Как-то давно курили на балконе, летел на посадку какой-то турбо-винтовой. Спросил у жены, почему самолет летит, а не падает. Она не знала, стал жарко объяснять, что винт создает тянущую силу и т.д. Она недоверчиво все выслушала, а в это время следом летел турбореактивный.
— Ага-а-а!!! Запутать хотел, вот, летит, а пропеллеров-то нету!!!
К своему терпению отмечу, что в браке продержался целых 10 лет!
И пара картинок:
Вы не поверите, у меня есть француженка в переписке, которая страстно просит научить ее С++!!! Честно!!!
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