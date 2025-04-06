Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 84
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Весна, береза цветёт:
- Интересно, а в этом году будет чемпионат?
-А почему вы об этом здесь спрашиваете?
-Дык топик называется "Интересное и юмор"! Вот мне и ИНТЕРЕСНО :))
Особенно вставляет грейдер )) Наверное, на случай, если таки не спасут.
трактор что бы песок сгребать/подгребать, не лопатами же делать каналы для воды киту
В Китае теперь так: хочешь перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора - получи из распылителя водой!
А вот так воспитывают пешеходов переходящих на красный во Франции:
С добрым утром -
У трамваев жизнь тоже не сахар - вот как рельсы покрутило
работа есть всегда, отдохни !
Благодарность она такая