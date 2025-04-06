Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 84

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Весна, береза цветёт:

Цветение берёзы весной

 

- Интересно, а в этом году будет чемпионат?

-А почему вы об этом здесь спрашиваете?

-Дык топик называется "Интересное и юмор"! Вот мне и ИНТЕРЕСНО :))

 
Alexey Volchanskiy:

Особенно вставляет грейдер )) Наверное, на случай, если таки не спасут.

трактор что бы песок сгребать/подгребать, не лопатами же делать каналы для воды киту

 

В Китае теперь так: хочешь перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора - получи из распылителя водой!


 

А вот так воспитывают пешеходов переходящих на красный во Франции:


 

С добрым утром - 

good morning guys and gals

 

У трамваев жизнь тоже не сахар - вот как рельсы покрутило

Трамваям тоже не легко

 
 

работа есть всегда, отдохни !


 

Благодарность она такая


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