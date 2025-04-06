Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 88

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СанСаныч Фоменко:

Какое совершенно жуткое убожества - ни одного светлого места: музыка на уровне любителей, бренчание гитары, отсутствие аранжировки, так как исполнители не обладают техникой игры на гитаре, полное отсутствие голоса и соответствующего банального умения петь и слова для дебилов. Самодеятельность самого низкого пошиба, отсутствие профессионализма в принципе, за километр веет, что люди не имеют никакого образования.

Битлы, пожалуй, самая яркая иллюстрация вырождения культуры как таковой. Приставку "поп" привязали к слову "популярный" из рекламных целей, а по факту - это совершенно от другого слова.

К перечисленному выше надо добавить еще и зрителя: обкуренных подростков, которых рекламой согнали на стадионы и объяснили "как это круто!". А что еще нужно для возраста, который не может существовать ВНЕ стада. 

Beatles, СанСаныч - это уже классика, вроде Бетховена,) и ваше мнение о них значения не имеет.
 

Наконец пропала реклама над Форумом!


 
Vladimir Karputov:

Наконец пропала реклама над Форумом!

Повезло вам, Я в это число не попал - оказался в пролёте(

 
Vladimir Karputov:

Наконец пропала реклама над Форумом!


Сахарку положил? ))))

 

Тьфу, сглазили. Как только всем рассказал - снова реклама появилась :(


 

Соблюдайте МаниМенеджмент! Не перегружайте депозит!



 
Vladimir Karputov:

Соблюдайте МаниМенеджмент! Не перегружайте депозит!



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