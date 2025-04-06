Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 88
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Какое совершенно жуткое убожества - ни одного светлого места: музыка на уровне любителей, бренчание гитары, отсутствие аранжировки, так как исполнители не обладают техникой игры на гитаре, полное отсутствие голоса и соответствующего банального умения петь и слова для дебилов. Самодеятельность самого низкого пошиба, отсутствие профессионализма в принципе, за километр веет, что люди не имеют никакого образования.
Битлы, пожалуй, самая яркая иллюстрация вырождения культуры как таковой. Приставку "поп" привязали к слову "популярный" из рекламных целей, а по факту - это совершенно от другого слова.
К перечисленному выше надо добавить еще и зрителя: обкуренных подростков, которых рекламой согнали на стадионы и объяснили "как это круто!". А что еще нужно для возраста, который не может существовать ВНЕ стада.
Наконец пропала реклама над Форумом!
Наконец пропала реклама над Форумом!
Повезло вам, Я в это число не попал - оказался в пролёте(
Наконец пропала реклама над Форумом!
Сахарку положил? ))))
Тьфу, сглазили. Как только всем рассказал - снова реклама появилась :(
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