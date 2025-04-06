Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 23
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https://ria.ru/incidents/20171101/1507982068.html
https://ria.ru/incidents/20171101/1507982068.html
Во, во. Давно пора уже пиратов ловить.
Трогает летящего в небе гуся!
Автор не найден
Вот музыка.
https://m.youtube.com/watch?v=Pk5xTAtfcys
Бился когда-то в ИЛ-2, даже педали сам подключил к джойстику. Нашел свою схему, Ё-мое, уже 14 лет пролетело...
http://v-dev.narod.ru/pedals/html/pedals.htm
http://v-dev.narod.ru/pedals/html/pedals2.htm
Осенние стихи
Из юмора программистов:
Закончил проект. Заказчик сменил техзадание.
***
Хакер - это человек, способный наступить на грабли, даже если они спрятаны в сарай и заперты на замок.
***
Чужой код, непонятные функции, ошибки памяти: вызов принят!
***
Если двух программистов посадить за один компьютер, будет много шума
***
Я видел прекрасный мир, в котором программы компилируются с первого раза!
***
Настаёт ночь. Город начинает кодить.
***
Сломался пробел, не беда: ALT+32
☻
Звоню в поддержку, говорю, что делать.
время пить кофе
Это делается вот так: :)