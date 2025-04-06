Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 23

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https://ria.ru/incidents/20171101/1507982068.html

В Москве задержали установщика пиратской Windows
В Москве задержали установщика пиратской Windows
  • ria.ru
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который установил пиратскую копию операционной системы Windows и несколько других программ в офисе компании на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Задержан мужчина 1970 года рождения, который в офисе компании на Люблинской улице установил...
 
Oleg Tsarkov:

https://ria.ru/incidents/20171101/1507982068.html


Во, во. Давно пора уже пиратов ловить.

 

Трогает летящего в небе гуся!


 

Автор не найден


 
Vladimir Tkach:

Вот музыка.

https://m.youtube.com/watch?v=Pk5xTAtfcys


Бился когда-то в ИЛ-2, даже педали сам подключил к джойстику. Нашел свою схему, Ё-мое, уже 14 лет пролетело...

http://v-dev.narod.ru/pedals/html/pedals.htm

http://v-dev.narod.ru/pedals/html/pedals2.htm

 

Осенние стихи

Поэторий. Стихи-депресняшки как новое слово в поэзии.
Поэторий. Стихи-депресняшки как новое слово в поэзии.
  • 2017.05.14
  • Qwelisinan
  • 1000chertej.ru
Что такое стихи-депресняшки? Это когда погода на дворе не располагает к радостям, а ты сидишь у окна, смотришь на дождь и рождаются соответствующие стишки — в стиле чёрного юмора и часто в манере «Хокку». Думаю, что многим знакомо это чувство. Ниже 23...
 
 

Из юмора программистов:


Закончил проект. Заказчик сменил техзадание.

***

Хакер - это человек, способный наступить на грабли, даже если они спрятаны в сарай и заперты на замок.

***

Чужой код, непонятные функции, ошибки памяти: вызов принят!

***

Если двух программистов посадить за один компьютер, будет много шума

***

Я видел прекрасный мир, в котором программы компилируются с первого раза!

***

Настаёт ночь. Город начинает кодить.

***

Сломался пробел, не беда: ALT+32


Звоню в поддержку, говорю, что делать.

 
время пить кофе
Файлы:
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Nikolay Ishchenko:
время пить кофе

Это делается вот так: :)


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