Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 48
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Раньше (когда я был маленький), то думал - то ли лыжи взять покататься, то ли одеть коньки и поиграть с ребятами во дворе в хоккей.
Но сил варежки, так как мерзли руки.
А сейчас снега нет ... слякоть, дождь, град, а кое-где даже зеленые листья на кустах.
Всё, зимы опять не будет.
Сергей, продолжайте ))) Моя подруга пищит от Вашей подборки!
Сергей, продолжайте ))) Моя подруга пищит от Вашей подборки!
Был коммент на Сергея Голубева с его картинами, но почему-то вставилась дурь(((( я спецом не убираю
КАРТИНА «ПХУКЕТ. ПЛЯЖ ПАНВА В СЕЗОН ДОЖДЕЙ» ХОЛСТ МАСЛО Наталия Ширяева
Сергей, продолжайте ))) Моя подруга пищит от Вашей подборки!
Это правда.
В Калининграде сейчас +5 - +7, зеленые листья на кустах. И так уже много лет (уже почти всегда). И Новый Год такой же будет.
А когда я был маленький - я без варежек на улицу не мог выйти - мороз.
Или на лыжах, или на коньках ...
А сейчас зимние ботинки как купил много лет назад - так ни разу и не одевал - ни снега, ни хорошей походы, ни солнышка, ни добрых улыбающихся хорошо одетых людей на улицах, .. ничего ...
У вас в Питере хоть "камни" на мостовых и везде летом нагреваются и чувствуешь себя как в бане.
А у нас - ничего ...
Нельзя людям жить в таких местах, где плохо.
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С добрым утром.
Гестхаус-библиотека.
Они (там в Америке) продают полностью оборудованные такие домики, можно на дачу.
Странный гестхауз. Окна без занавесок. А книгами печку топить?
Это у них считается шиком (такое элитное) - все из дерева, а внутри книги.
Смотрел их сайт (они там на каком-то пятом или десятом месте в рейтинге "Лучшие домашние библиотеки мира" со ссылкой на их сайт) - он еще не создан ("under construction").
Но позиционируют себя как гестхаус.
Думал, что где-то у нас, а оказалось, что где-то в Америке.
Цугухару Фудзита, японо-французский художник (именно так и написано на его странице в фейсбуке - "японо-французский").
А в википедии он тут.
Немецкий мультипликатор Rudi Hurzlmeier