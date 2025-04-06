Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 48

Новый комментарий
 
 
Sergey Golubev:

Раньше (когда я был маленький), то думал - то ли лыжи взять покататься, то ли одеть коньки и поиграть с ребятами во дворе в хоккей.
Но сил варежки, так как мерзли руки.

А сейчас снега нет ... слякоть, дождь, град, а кое-где даже зеленые листья на кустах.

Всё, зимы опять не будет.



Сергей, продолжайте ))) Моя подруга пищит от Вашей подборки!

 
Alexey Volchanskiy:

Сергей, продолжайте ))) Моя подруга пищит от Вашей подборки!


Был коммент на Сергея Голубева с его картинами, но почему-то вставилась дурь(((( я спецом не убираю

 

КАРТИНА «ПХУКЕТ. ПЛЯЖ ПАНВА В СЕЗОН ДОЖДЕЙ» ХОЛСТ МАСЛО Наталия Ширяева

КАРТИНА «ПХУКЕТ. ПЛЯЖ ПАНВА В СЕЗОН ДОЖДЕЙ» ХОЛСТ МАСЛО Наталия Ширяева

 
Alexey Volchanskiy:

Сергей, продолжайте ))) Моя подруга пищит от Вашей подборки!


Это правда.
В Калининграде сейчас +5 - +7, зеленые листья на кустах. И так уже много лет (уже почти всегда). И Новый Год такой же будет.

А когда я был маленький - я без варежек на улицу не мог выйти - мороз.
Или на лыжах, или на коньках ...
А сейчас зимние ботинки как купил много лет назад - так ни разу и не одевал - ни снега, ни хорошей походы, ни солнышка, ни добрых улыбающихся хорошо одетых людей на улицах, .. ничего ...

У вас в Питере хоть "камни" на мостовых и везде летом нагреваются и чувствуешь себя как в бане.
А у нас - ничего ... 

Нельзя людям жить в таких местах, где плохо.

-------------------

С добрым утром.

 

Гестхаус-библиотека.
Они (там в Америке) продают полностью оборудованные такие домики, можно на дачу.


 

Странный гестхауз. Окна без занавесок. А книгами печку топить?

 

Это у них считается шиком (такое элитное) - все из дерева, а внутри книги.

Смотрел их сайт (они там на каком-то пятом или десятом месте в рейтинге "Лучшие домашние библиотеки мира" со ссылкой на их сайт) - он еще не создан ("under construction").
Но позиционируют себя как гестхаус.
Думал, что где-то у нас, а оказалось, что где-то в Америке.

 

Цугухару Фудзита, японо-французский художник (именно так и написано на его странице в фейсбуке - "японо-французский").
А в википедии он тут.

 

Немецкий мультипликатор Rudi Hurzlmeier


1...414243444546474849505152535455...189
Новый комментарий