Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 12

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Sergey Golubev:

Александра Керн - иллюстратор и аниматор из Детройта



верхняя картинка (там где белый медведь) - походу сплагиачена из советского детского мультика про Умку :-)
 


furry demon, Jakub Rozalski
furry demon, Jakub Rozalski
  • www.artstation.com
When it turns out, that your fancy outfit is a little bit... too fancy : ) Gnome father and son, looking for food in some human village. ( with my famous were-cat as a guest star )
 

Еще немного артистического хулиганства - Павлик Лемтыбож (это его псевдоним; Лемтыбож - посёлок сельского типа в городском округе Вуктыл Республики Коми, где он и родился).

Настоящее имя - Павел Власов, питерский поэт, музыкант, барабанщик и автор текстов группы "Сказы леса" ?, и рисует иллюстрации к собственным стихотворениям.

Насколько он в Питере известен - не знаю (такую группу тоже не знаю), но на фейсбуке его карикатуры появляются (даже я их увидел).

Конечно, в Питере много артистов "хулиганствующих жанров", но он, как мне кажется - один из самых "невинных" их представителей ... и там у них даже клуб какой-то есть, читают стихи, слушают музыку ... просто так бухать ведь скучно ... короче - я не воспринимаю такое искусство ... хотя и на любителя ...



 

А эта ветка точно "Интересное и юмор"?

 
Andrey F. Zelinsky:

А эта ветка точно "Интересное и юмор"?


Да.

Но возможно для тех, кто любит оскорблять других, рыться в грязном белье политиков, искать изъяны в истории государств понять это очень сложно.

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мысль (интересное и без юмора) :

отучить думать человека значительно проще, чем научить. Эволюция вещь более длительная и неспешная, чем реэволюция. Или деградация, если по-другому.

Зачем думать, если «за нас все уже придумали»? Не надо ничего. Не надо ломать голову над выбором. Есть шаблоны и стереотипы, которые просто облегчают мышление. Чем больше в голове трафаретов и общепризнанных точек зрения, тем меньше простора для собственной мысли.

... тогда составлением собственного мнения вообще можно не напрягать организм.

...
 
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Олег avtomat:

мысль (интересное и без юмора) :

...

Так составляйте собственное мнение, а не думайте шаблонами чужими, это трудно, нужна практика. Трудиться нужно и всё получится.

Только не в этой ветке, Вас в дверь Вы в окно. Не мешайте людям отдыхать нытьём про то как Вам трудно начинать думать самому.

 
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