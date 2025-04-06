Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 12
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Александра Керн - иллюстратор и аниматор из Детройта
Еще немного артистического хулиганства - Павлик Лемтыбож (это его псевдоним; Лемтыбож - посёлок сельского типа в городском округе Вуктыл Республики Коми, где он и родился).
Настоящее имя - Павел Власов, питерский поэт, музыкант, барабанщик и автор текстов группы "Сказы леса" ?, и рисует иллюстрации к собственным стихотворениям.
Насколько он в Питере известен - не знаю (такую группу тоже не знаю), но на фейсбуке его карикатуры появляются (даже я их увидел).
Конечно, в Питере много артистов "хулиганствующих жанров", но он, как мне кажется - один из самых "невинных" их представителей ... и там у них даже клуб какой-то есть, читают стихи, слушают музыку ... просто так бухать ведь скучно ... короче - я не воспринимаю такое искусство ... хотя и на любителя ...
А эта ветка точно "Интересное и юмор"?
А эта ветка точно "Интересное и юмор"?
Да.
Но возможно для тех, кто любит оскорблять других, рыться в грязном белье политиков, искать изъяны в истории государств понять это очень сложно.
мысль (интересное и без юмора) :
отучить думать человека значительно проще, чем научить. Эволюция вещь более длительная и неспешная, чем реэволюция. Или деградация, если по-другому.
Зачем думать, если «за нас все уже придумали»? Не надо ничего. Не надо ломать голову над выбором. Есть шаблоны и стереотипы, которые просто облегчают мышление. Чем больше в голове трафаретов и общепризнанных точек зрения, тем меньше простора для собственной мысли.
... тогда составлением собственного мнения вообще можно не напрягать организм.
мысль (интересное и без юмора) :...
Так составляйте собственное мнение, а не думайте шаблонами чужими, это трудно, нужна практика. Трудиться нужно и всё получится.
Только не в этой ветке, Вас в дверь Вы в окно. Не мешайте людям отдыхать нытьём про то как Вам трудно начинать думать самому.