Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 112
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танк Т-90 стал лучшим в мире
Если подводить общий итог, то Т-90С, который создал Владимир Поткин, полностью превзошел все его аналоги стран НАТО, не говоря о Китае. И пусть не обижаются конструкторы из Поднебесной. А также британцы, немцы и американцы, которые все профукали в танкостроении ХХI века.
танк Т-90 стал лучшим в мире
Если подводить общий итог, то Т-90С, который создал Владимир Поткин, полностью превзошел все его аналоги стран НАТО, не говоря о Китае. И пусть не обижаются конструкторы из Поднебесной. А также британцы, немцы и американцы, которые все профукали в танкостроении ХХI века.
Не в танках сила, а в противотанковой артиллерии.
Не в танках сила, а в противотанковой артиллерии.
Настоящая сила в духе победителя.
Не в танках сила, а в противотанковой артиллерии.
"Сила в правде, брат"
А если серьёзно, танки в одиночку не сила (как и любое другое оружие). Танки в бою поддерживаются с помощью БМПТ (боевая машина поддержки танков "Терминатор"), вертолётами, РЭБ, ...
Противотанковая артиллерия тоже в одиночку не сила. У неё в бою время жизни несколько минут будет. Военная статистика знает.
- Товарищи солдаты! Перед вами новый, секретный образец танка. Его броня способна выдержать температуру от -500 до +500 градусов по Цельсию...
- Товарищ майор! Температуры -500 по Цельсию не бывает!
- Кто сказал?
- Ученые говорят!
- Для дебилов повторяю: танк СЕКРЕТНЫЙ! Ученые могут и не знать!
"Сила в правде, брат"
А если серьёзно, танки в одиночку не сила (как и любое другое оружие). Танки в бою поддерживаются с помощью БМПТ (боевая машина поддержки танков "Терминатор"), вертолётами, РЭБ, ...
Противотанковая артиллерия тоже в одиночку не сила. У неё в бою время жизни несколько минут будет. Военная статистика знает.
Противотанковая артиллерия, это не только пушки на колесиках, а еще и станковые, ручные гранатометы, ПТУРСы. Неизвестно с какой стороны поджидает пипец.
- Товарищи солдаты, перед вами танк, на нем рация.
- Товарищ старший прапорщик, а рация на лампах или на транзисторах?
- Для дебилов повторяю - рация на танке !
В Германии выпало много снега.
Армия на очистку дорог выпустила военные машины.
Старый немец сидит на автобусной остановке, а рядом молодые парни говорят на русском языке.
Немец бормочет себе под нос: - Снег... танки... русские... где я?
Не забывайте своих любимцев :)