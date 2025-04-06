Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 112

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танк Т-90 стал лучшим в мире

Если подводить общий итог, то Т-90С, который создал Владимир Поткин, полностью превзошел все его аналоги стран НАТО, не говоря о Китае. И пусть не обижаются конструкторы из Поднебесной. А также британцы, немцы и американцы, которые все профукали в танкостроении ХХI века.

 
У бульдозеров максимальная скорость вряд ли превышает 15 км/ч. Вряд ли он взлетит.
 
Олег avtomat:

 

танк Т-90 стал лучшим в мире

Если подводить общий итог, то Т-90С, который создал Владимир Поткин, полностью превзошел все его аналоги стран НАТО, не говоря о Китае. И пусть не обижаются конструкторы из Поднебесной. А также британцы, немцы и американцы, которые все профукали в танкостроении ХХI века.

Не в танках сила, а в противотанковой артиллерии.

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Dmitry Fedoseev:

Не в танках сила, а в противотанковой артиллерии.

Настоящая сила в духе победителя.

 
Dmitry Fedoseev:

Не в танках сила, а в противотанковой артиллерии.

"Сила в правде, брат"

А если серьёзно, танки в одиночку не сила (как и любое другое оружие). Танки в бою поддерживаются с помощью БМПТ (боевая машина поддержки танков "Терминатор"), вертолётами, РЭБ, ...

Противотанковая артиллерия тоже в одиночку не сила. У неё в бою время жизни несколько минут будет. Военная статистика знает.

 

- Товарищи солдаты! Перед вами новый, секретный образец танка. Его броня способна выдержать температуру от -500 до +500 градусов по Цельсию...

- Товарищ майор! Температуры -500 по Цельсию не бывает!

- Кто сказал?

- Ученые говорят!

- Для дебилов повторяю: танк СЕКРЕТНЫЙ! Ученые могут и не знать!

 
Edgar Akhmadeev:

"Сила в правде, брат"

А если серьёзно, танки в одиночку не сила (как и любое другое оружие). Танки в бою поддерживаются с помощью БМПТ (боевая машина поддержки танков "Терминатор"), вертолётами, РЭБ, ...

Противотанковая артиллерия тоже в одиночку не сила. У неё в бою время жизни несколько минут будет. Военная статистика знает.

Противотанковая артиллерия, это не только пушки на колесиках, а еще и станковые, ручные гранатометы, ПТУРСы. Неизвестно с какой стороны поджидает пипец.

 

- Товарищи солдаты, перед вами танк, на нем рация.

- Товарищ старший прапорщик, а рация на лампах или на транзисторах?

- Для дебилов повторяю - рация на танке !

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В Германии выпало много снега.

Армия на очистку дорог выпустила военные машины.

Старый немец сидит на автобусной остановке, а рядом молодые парни говорят на русском языке.

Немец бормочет себе под нос: - Снег... танки... русские... где я? 

 

Не забывайте своих любимцев :)


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