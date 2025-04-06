Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 127

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khorosh:

Когда голодный быстро научишься.)

Может и научит. А мутация как раз и возродит новый вид обезьян.))

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

что в хлебопекарной промышленности уже давно используются только ГМО дрожжи

Вот пекарские дрожжи как раз проблема. Аутоиммунные заболевания кишечника, как раз ошибочная реакция организма на их чрезмерное присутствие. Это не однозначная причина, но в том числе.

 
Aleksei Stepanenko:

Вот пекарские дрожжи как раз проблема. Аутоиммунные заболевания кишечника, как раз ошибочная реакция организма на их чрезмерное присутствие. Это не однозначная причина, но в том числе.

Пекари используют закваски чтобы уйти от дрожжей.

[Удален]  
И это правильно! Есть аутоиммунный тест такой на пекарские дрожжи.
 
Aleksei Stepanenko:
И это правильно! Есть аутоиммунный тест такой на пекарские дрожжи.

Я вообще хлеб не употребляю. Злаковые прямо в суп добавляю(овсяные хлопья). Это заменяет мне хлеб. А второе обычно всегда без хлеба ем. Да, грешен, забыл. Когда ем салаты с помидорами всё-таки использую немного ржаного хлеба.

 
Vladimir Karputov:

Пекари используют закваски чтобы уйти от дрожжей.

Утверждается, что с закваской можно сделать только лепёшки или блины, а для получения булки/буханки обязательно нужны дрожжи.

 

Неужто сработало?)

VVV

 

В современной еде пугает пара фактов:

Генная модификация производится с помощью очень активного вещества, разработанного на базе сильнейшего гербицида. Он уже был объектом многих скандалов и трагедий, и был запрещён (гербицид). Не то, чтобы его следы присутствовали в еде, но такие грубые генные технологии напрягают. Там не всё так просто.

Наша еда настолько пропитана химией (по большей части консервантами), что погребённые не разлагаются в земле, а мумифицируются. Слышал от могильщиков (не лично).

Повсеместный переход на пальмовое масло (которое по сути - как жидкий маргарин) во всех продуктах превращают всю нашу еду (даже из дорогих магазинов "натурпродуктов") в продукт для нищих (кто ещё потребляет дешёвый, но вредный маргарин?)

 
Aleksey Nikolayev:

Неужто сработало?)

Это в прошлом году, поди. Как раз через 2 недели биткойн попёр в гору. Промахнулись...

 
Edgar Akhmadeev:

Это в прошлом году, поди. Как раз через 2 недели биткойн попёр в гору. Промахнулись...

"Жернова Господни мелют медленно, но неумолимо")

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