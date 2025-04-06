Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 163

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Arkadii Zagorulko #:


не думаю

По бокам дома подходят, но между ними и башней расстояние порядочное. А на фото этого нет

 
Arkadii Zagorulko #:


не думаю

по ходу да, реальное фото



 

От места съемки до башни 150 метров. Размер основания башни 125 метров.


 
Renat Akhtyamov #:

по ходу да, реальное фото


На нижнем фото - башня гораздо дальше.

Фотожоп - придвинули башню.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

На нижнем фото - башня гораздо дальше.

Фотожоп - придвинули башню.

Может быть, фокусное расстояние объектива было разное, и с разных точек фотки сделаны.

 
Dmitry Fedoseev #:

Может быть, фокусное расстояние объектива было разное, и с разных точек фотки сделаны.

Может, но не очень верится

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Может, но не очень верится

Верится очень легко, если фотографией занимался.
 
Если варим, то получаем варенье. Если печем, то получаем печенье. А вот если жарим, то получаем жаркОе, а не жаренье.
 
Ihor Herasko #:
Если варим, то получаем варенье.

Даже если варим сталь?

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