Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 163
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не думаю
По бокам дома подходят, но между ними и башней расстояние порядочное. А на фото этого нет
не думаю
по ходу да, реальное фото
От места съемки до башни 150 метров. Размер основания башни 125 метров.
по ходу да, реальное фото
На нижнем фото - башня гораздо дальше.
Фотожоп - придвинули башню.
улица де л....
https://yandex.ru/maps/org/eyfeleva_bashnya/21455091129/?l=sat%2Cskl%2Cpht&ll=2.295007%2C48.858628&pt=2.2945%2C48.85822222&source=entity_search&z=19
На нижнем фото - башня гораздо дальше.
Фотожоп - придвинули башню.
Может быть, фокусное расстояние объектива было разное, и с разных точек фотки сделаны.
Может быть, фокусное расстояние объектива было разное, и с разных точек фотки сделаны.
Может, но не очень верится
Может, но не очень верится
Если варим, то получаем варенье.
Даже если варим сталь?