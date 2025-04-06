Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 156
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Не хотел тему палить, пока вы тут в угадайку играли :)
Там и горшок этот есть.
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/15-predmetov-pri-vstreche-s-kotorymi-mozhno-skolko-ugodno-morschit-lob-no-tak-i-ne-pridumat-dlya-chego-oni-nuzhny-2513753/
Скворечник.
счас ходил курить, тоже такой вариант получился
это плюсом к улею
ассоциаций других не возникло
Единственный в мире подвесной трамвай ходит в немецком городе Вуппертале
Единственный в мире подвесной трамвай ходит в немецком городе Вуппертале
Даа, а мы их победили (еду в 75 маршрутке)
К нам в Светлогорск? :)
В Родники, в Альбатрос ходил
Да, в Родники, точно.
А я то думал ... в Светлогорск ... :)
А то в другую сторону.
А я в Светлогорске сейчас.
Тишина, спокойно, никто не ходит (рядом со Спаром), совсем тихо ...
Да, в Родники, точно.
А я то думал ... в Светлогорск ... :)
А то в другую сторону.
А я в Светлогорске сейчас.
Тишина, спокойно, никто не ходит (рядом со Спаром), совсем тихо ...
У вас там холоднее всегда
вообще всё продувает (даже мысли).
Ну, так сказать - третья линия у моря .. всегда ветра, всё продувает, ..
вообще всё продувает (даже мысли).