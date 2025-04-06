Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 156

Новый комментарий
 

Не хотел тему палить, пока вы тут в угадайку играли :)

Там и горшок этот есть.

https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/15-predmetov-pri-vstreche-s-kotorymi-mozhno-skolko-ugodno-morschit-lob-no-tak-i-ne-pridumat-dlya-chego-oni-nuzhny-2513753/

15+ предметов, которые только в программу «Что? Где? Когда?» на опознание отправлять
15+ предметов, которые только в программу «Что? Где? Когда?» на опознание отправлять
  • www.adme.ru
Иногда на глаза попадается загадочная вещь, предназначение которой никак не можешь объяснить, но очень хочется: странный кухонный прибор, непонятный инструмент, старинный предмет одежды. К счастью, если самостоятельно опознать находку не удается, всегда можно отправиться за помощью в интернет, уж там-то найдутся ответы на любые вопросы.
 
Dmitry Fedoseev #:

Скворечник. 

счас ходил курить, тоже такой вариант получился

это плюсом к улею

ассоциаций других не возникло

 

Единственный в мире подвесной трамвай ходит в немецком городе Вуппертале


[Удален]  
Vladimir Karputov #:

Единственный в мире подвесной трамвай ходит в немецком городе Вуппертале


Даа, а мы их победили (еду в 75 маршрутке)
 
Vladimir Baskakov #:
Даа, а мы их победили (еду в 75 маршрутке)
К нам в Светлогорск? :)
[Удален]  
Sergey Golubev #:
К нам в Светлогорск? :)
В Родники, в Альбатрос ходил
 
Vladimir Baskakov #:
В Родники, в Альбатрос ходил

Да, в Родники, точно.

А я то думал ... в Светлогорск ... :)
А то в другую сторону.

А я в Светлогорске сейчас.
Тишина, спокойно, никто не ходит (рядом со Спаром), совсем тихо ...

[Удален]  
Sergey Golubev #:

Да, в Родники, точно.

А я то думал ... в Светлогорск ... :)
А то в другую сторону.

А я в Светлогорске сейчас.
Тишина, спокойно, никто не ходит (рядом со Спаром), совсем тихо ...

У вас там холоднее всегда
 
Vladimir Baskakov #:
У вас там холоднее всегда
Ну, так сказать - третья линия у моря .. всегда ветра, всё продувает, ..
вообще всё продувает (даже мысли).
[Удален]  
Sergey Golubev #:
Ну, так сказать - третья линия у моря .. всегда ветра, всё продувает, ..
вообще всё продувает (даже мысли).
Брутальная романтика
1...149150151152153154155156157158159160161162163...189
Новый комментарий