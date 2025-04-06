Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 26
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Плантация питайи в китайской провинции Гуанси
Видео на котором можно залипнуть на час
Осенние зарисовки
Пружинки
Стрит арт
Музей естествознания в Лондоне.
Это - их сайт тут. И в википедии о нем - здесь.
Фото сделал профессиональный фотограф Nick Moulds, который сейчас живет в Японии и делает там фото (судя по его страничке на его фото-сайте).
Тут куда ни копни, везде одни известные и знаменитые ... мне что ли сфоткать какой-нибудь музей и разместить фото в твиттере ...
Вечерние города:
Например, воспоминание о письменной проверке:
точно)) с нелюбовью сейчас вспоминаю сейчас многих школьных учителей