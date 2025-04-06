Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 26

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Плантация питайи в китайской провинции Гуанси

Плантация питайи в китайской провинции Гуанси. © Фото: Zuma/ТАСС

 

Видео на котором можно залипнуть на час


[Удален]  
 

Осенние зарисовки

Осень

 

 Интернет перестал работать


 

Пружинки


 

Стрит арт

Стрит арт

 

Музей естествознания в Лондоне.
Это - их сайт тут. И в википедии о нем - здесь.

Фото сделал профессиональный фотограф Nick Moulds, который сейчас живет в Японии и делает там фото (судя по его страничке на его фото-сайте).

Тут куда ни копни, везде одни известные и знаменитые ... мне что ли сфоткать какой-нибудь музей и разместить фото в твиттере ...

Home | Natural History Museum
Home | Natural History Museum
  • www.nhm.ac.uk
Book exhibition tickets. Explore our galleries, science, news, videos and amazing images. South Kensington tube. London, UK.
 

Вечерние города:


 
Vladimir Karputov:

Например, воспоминание о письменной проверке:



точно)) с нелюбовью сейчас вспоминаю сейчас многих школьных учителей

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