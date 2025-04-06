Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 3
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ну, друг, жми свою линию, жми, осталось еще поставить
"перемен требуют наши сердца..."
и возможен бан...такие песни - уже политика !
Ну во первых ничего я не ставлю больше, а во вторых, со слов Цоя "в перемен" имелось ввиду не более школьных перемен, а всё остальное Ваша фантазия)
"Прощание на вокзале"
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Best regards, MQL5.com Support team
Осень дарит нам такие прекрасные моменты:
НЛО вызвало сбои серверов форума:
глюк (взято отсюда)
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В английском есть слово, употребляемое иногда как наше глюк: glitch (сбой, проблема, глитч)
----------------
Передача опыта - в англ части форума две ветки Юмора:
Таким образом, поклонники МТ4 веселятся у себя, а мы веселимся у себя.
глюк (взято отсюда)
----------------
В английском есть слово, употребляемое иногда как наше глюк: glitch (сбой, проблема, глитч)
----------------
Передача опыта - в англ части форума две ветки Юмора:
Таким образом, поклонники МТ4 веселятся у себя, а мы веселимся у себя.
слово пришло из повседневной жизни, сокращение от слова галлюцинация
сбой в работе, без внешних раздражителей
показывает то, что казалось бы не должен,
глюки обычно появлялись во время игр, мерцание объектов и т.п., хотя в программе игры это не закладывалось, говорят: игра глючит.
компьютер всегда сравнивали с мозгом
часто слышал: комп тормозит, ловит глюки
Бонн/Германия
А такой рассвет был в Англии сегодня.