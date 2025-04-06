Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 3

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Denis Sartakov:

ну, друг, жми свою линию, жми, осталось еще поставить 

"перемен требуют наши сердца..."

и возможен бан...такие песни - уже политика !


Ну во первых ничего я не ставлю больше, а во вторых, со слов Цоя "в перемен" имелось ввиду не более школьных перемен, а всё остальное Ваша фантазия)

 

"Прощание на вокзале"

Прощание на вокзале

 

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Осень дарит нам такие прекрасные моменты:

Осенний парк

 

НЛО вызвало сбои серверов форума:

НЛО

 

глюк (взято отсюда)

  • "Если ваш монитор посещают видЕния, если с вашим компьютером происходят необъяснимые вещи, если неожиданно он «зависает» или не работает почта — это и есть «глюк». От этого слова происходит весьма распространённый глагол «глючить», который ёмко выражает всё несовершенство технического прогресса в области компьютеростроения и связи в целом."
  • "Слово «глюк», по всей видимости, произошло от восклицаний первых программистов или от звуков, издаваемых техникой этих самых первых программистов, когда последняя дымилась от перенапряжения. Другие источники (англоязычно нацеленные) утверждают, что данное слово есть аберрация сленгового «gee, look!» («cмотри, придурок!»), но тогда, скорее всего, это слово звучало бы «джилук», что, согласитесь, с каноническим прочтением имеет мало общего."
  • "Синоним для слова глюк — сбой, глючить — сбоить (ударение на втором слоге)."

----------------

В английском есть слово, употребляемое иногда как наше глюк: glitch (сбой, проблема, глитч)

----------------

Передача опыта - в англ части форума две ветки Юмора:

Таким образом, поклонники МТ4 веселятся у себя, а мы веселимся у себя.

Gluck — глюк
Gluck — глюк
  • www.rusyaz.ru
Справочная служба русского языка
 
Sergey Golubev:

глюк (взято отсюда)

  • "Если ваш монитор посещают видЕния, если с вашим компьютером происходят необъяснимые вещи, если неожиданно он «зависает» или не работает почта — это и есть «глюк». От этого слова происходит весьма распространённый глагол «глючить», который ёмко выражает всё несовершенство технического прогресса в области компьютеростроения и связи в целом."
  • "Слово «глюк», по всей видимости, произошло от восклицаний первых программистов или от звуков, издаваемых техникой этих самых первых программистов, когда последняя дымилась от перенапряжения. Другие источники (англоязычно нацеленные) утверждают, что данное слово есть аберрация сленгового «gee, look!» («cмотри, придурок!»), но тогда, скорее всего, это слово звучало бы «джилук», что, согласитесь, с каноническим прочтением имеет мало общего."
  • "Синоним для слова глюк — сбой, глючить — сбоить (ударение на втором слоге)."

----------------

В английском есть слово, употребляемое иногда как наше глюк: glitch (сбой, проблема, глитч)

----------------

Передача опыта - в англ части форума две ветки Юмора:

Таким образом, поклонники МТ4 веселятся у себя, а мы веселимся у себя.

слово пришло из повседневной жизни, сокращение от слова галлюцинация

сбой в работе, без внешних раздражителей

показывает то, что казалось бы не должен,

глюки обычно появлялись во время игр, мерцание объектов и т.п., хотя в программе игры это не закладывалось, говорят: игра глючит.

компьютер всегда сравнивали с мозгом

часто слышал: комп тормозит, ловит глюки

 

Бонн/Германия


 

А такой рассвет был в Англии сегодня.

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