Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 76
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Почему все игнорят новый индикатор султонова? Уже почти сутки тема без ответа.
Сговорились?
Почему все игнорят новый индикатор султонова? Уже почти сутки тема без ответа.
Сговорились?
Здесь веселей.
Почему все игнорят новый индикатор султонова? Уже почти сутки тема без ответа.
Сговорились?
девиз форекса
Грааль найден!
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а нет, показалось :(