Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 76

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Кто пережил три месяца зимы - тому четвёртый месяц в подарок!


 


 

Почему все игнорят новый индикатор султонова? Уже почти сутки тема без ответа.

Сговорились?

 
Vladimir Tkach:

Почему все игнорят новый индикатор султонова? Уже почти сутки тема без ответа.

Сговорились?

Здесь веселей.

 
Vladimir Tkach:

Почему все игнорят новый индикатор султонова? Уже почти сутки тема без ответа.

Сговорились?

Не видел его.
[Удален]  
 

девиз форекса

2

[Удален]  
Только что увидел, как на чьем-то крыльце кот мяукает, чтобы его впустили. Без задней мысли я подошел к двери, позвонил в звонок, кивнул коту и пошел дальше. И только завернув за угол, я осознал сделанное, услышав, как хозяин орет: «Твою мать! Сара, кот только что позвонил в дверь!»
 

Грааль найден!



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а нет, показалось :(


 
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