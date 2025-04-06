Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 39

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Петербургское утро. Художник Настя Слепышева

 

Черная пятница. 2016


 

Японцы точно с другой планеты )))


 

смотрю на всё и вспомнилось:


 
 

Это был в 2012 году, когда фермер (Тасмания, Австралия) заметил странные облака и сообщил об этом в местную метеорологическую службу.
Имя фермера неизвестно, а метеоролога, который принял его сообщение - звали Barend Becker.

Эти облака были идентифицированы как Лентикулярные облака - довольно редкое явление (ссылка про них в википедии- тут).

 

А в местечке Теесдейл в Великобритании в 2015 году был сильный (и неожиданный) снегопад ...

 

А эти облака называются - Серебристые облака (ссылка о них в википедии - тут).
Еще их называют - ночные облака.


 

А вот такие облака сфотографировал Andy Barber в местечке Simla, что в Колорадо (США) в 2015 году.

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На сегодня о погоде всё.

Спокойной ночи.

 

Книжный магазин в городе Осака/Япония

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