Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 135
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А что не верится? Как позвонят, попробуйте предметно поговорить, они сами все объяснят. Их нанимают, дают им инструкцию, и они как зомби шпарят по этой инструкции не имея никакого представления о делах компании.
Вопрос в том - как прекратить существование этого безумия в мире.
А они к вам прят так сразу по имени отчества обращаются? Тогда попросите представиться и сообщить адрес, куда направить повестку в суд за нарушение 152 ФЗ.
Но как заметил "директор филармонии" - предъявлять некому.
А они к вам прят так сразу по имени отчества обращаются? Тогда попросите представиться и сообщить адрес, куда направить повестку в суд за нарушение 152 ФЗ.
Но как заметил "директор филармонии" - предъявлять некому.
Всяко бывает.
Когда спрашивают как к вам обращаться, спрашиваю: а где третий?
- какой третий?
- который может подумать, что вы к нему обращаетесь, а не ко мне.
Есть еще варианты:
Использую очень давно такой способ:
Звонят и очень вежливо представляются
и спрашивают удобно ли мне сейчас говорить
отвечаю что не удобно
вежливо спрашивают а когда удобно
я отвечаю что могу в воскресенье после обеда
сколько себя помню в воскресенье после обеда так никто и не перезвонил
было что говорили мол они в воскресенье не работают и все такое
но только так, только в то время я свободен для разговора
Я тоже таких не видел. Но говорят... где-то наверно есть.
Раздаются у метро всех операторов. Они на юр лицо обычно, после активации можно перевести на себя.
Всяко бывает.
Когда спрашивают как к вам обращаться, спрашиваю: а где третий?
- какой третий?
- который может подумать, что вы к нему обращаетесь, а не ко мне.
Есть еще варианты:
гуд
но лучше сразу - "мне это не интересно"
после этого высказывания они обязаны прекратить разговор
т.к. иначе им штраф от Роскомнадзора
Подводная съемка рыб:
"Алготрейдер" ищет систему катания на BMX - забавный диалог - мотаните на 34:10
поймайте черную точку
иллюзии движения
У инвестора два небольших земельных участка в Нью-Йорке, недалеко от Центрального парка.
Участки находятся на отдалении друг от друга - архитектурное бюро по его заказу разрабатывает вот такой проект небоскреба:
Внучка заняла 1 место среди новичков в Европе по бодибильдингу лайт.
Эх дед, не уберег внучку от тлетворного влияния разлагающегося запада.
А серьезно, вы же рады? И чтобы было с ней в советском союзе? Фотография на доске почета, как лучшая доярка или ткачиха.