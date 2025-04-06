Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 135

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Dmitry Fedoseev:

А что не верится? Как позвонят, попробуйте предметно поговорить, они сами все объяснят. Их нанимают, дают  им инструкцию, и они как зомби шпарят по этой инструкции не имея никакого представления о делах компании.

Вопрос в том - как прекратить существование этого безумия в мире.

А они к вам прят так сразу по имени отчества обращаются? Тогда попросите представиться и сообщить адрес, куда направить повестку в суд за нарушение 152 ФЗ.

Но как заметил "директор филармонии" - предъявлять некому.

 
Shoker:

А они к вам прят так сразу по имени отчества обращаются? Тогда попросите представиться и сообщить адрес, куда направить повестку в суд за нарушение 152 ФЗ.

Но как заметил "директор филармонии" - предъявлять некому.

Всяко бывает. 

Когда спрашивают как к вам обращаться, спрашиваю: а где третий?

- какой третий?

- который может подумать, что вы к нему обращаетесь, а не ко мне. 

Есть еще варианты:

  • просто говорите, я вас слышу.
  • называйте меня "дрым бабам бубух" или "о высокопреосвященнейший владыка".
А с другой стороны, там люди за семь тысяч в месяц работают, вам пять минут поговорить, а им хоть какая-то зарплата.
 

Использую очень давно такой способ:

Звонят и очень вежливо представляются
и спрашивают удобно ли мне сейчас говорить
отвечаю что не удобно
вежливо спрашивают а когда удобно
я отвечаю что могу в воскресенье после обеда

сколько себя помню в воскресенье после обеда так никто и не перезвонил

было что говорили мол они в воскресенье не работают и все такое
но только так, только в то время я свободен для разговора

 
Dmitry Fedoseev:

Я тоже таких не видел. Но говорят... где-то наверно есть.

Раздаются у метро всех операторов. Они на юр лицо обычно, после активации можно перевести на себя.

 
Dmitry Fedoseev:

Всяко бывает. 

Когда спрашивают как к вам обращаться, спрашиваю: а где третий?

- какой третий?

- который может подумать, что вы к нему обращаетесь, а не ко мне. 

Есть еще варианты:

  • просто говорите, я вас слышу.
  • называйте меня "дрым бабам бубух" или "о высокопреосвященнейший владыка".
А с другой стороны, там люди за семь тысяч в месяц работают, вам пять минут поговорить, а им хоть какая-то зарплата.

гуд

но лучше сразу - "мне это не интересно"

после этого высказывания они обязаны прекратить разговор

т.к. иначе им штраф от Роскомнадзора

 

Подводная съемка рыб:


 

"Алготрейдер" ищет систему катания на BMX - забавный диалог - мотаните на 34:10


 

поймайте черную точку

иллюзии движения


 

У инвестора два небольших земельных участка в Нью-Йорке, недалеко от Центрального парка. 

Участки находятся на отдалении друг от друга - архитектурное бюро по его заказу разрабатывает вот такой проект небоскреба:


 
khorosh:

Внучка заняла 1 место среди новичков в Европе по бодибильдингу лайт.


Эх дед, не уберег внучку от тлетворного влияния разлагающегося запада.

А серьезно, вы же рады? И чтобы было с ней в советском союзе? Фотография на доске почета, как лучшая доярка или ткачиха.

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