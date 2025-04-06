Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 71
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Стих оч понравился
Наигрался, нагулялся, мама
Положила спать. Вдруг во сне я
Испугался ! Надо маму срочно звать.
Мама сразу прискакала,
убаюкала опять. Буду спать
теперь я долго, можешь мама,
тоже спать. Только что-то тут
такое началось вдруг с
животом. Мама обними скорее,
поцелуй, поспишь потом. Мама
снова прискакала, чтоб бутылочку
мне дать Ладно, мама, засыпаю
положи меня в кровать . Нет, в кровати не лежится
жестко, холодно мне тут
мне б сейчас на ручки к маме, чтоб услышать сердца стук.
Вот и снова мама скачет. Можешь, мама не скакать. Если
Буду я на ручках- буду я отлично спать. Что со мною???
Что случилось?? Нос не дышит
-мама нет!!! Мама, Мама!! Где ты мама!!!
Сколько ночью всяких бед!.. Носик дышит,
Пузо в норме, добрый сон пришел в кровать. Мама, спи. И
Я в кроватке буду очень крепко спать.
Повернуться захотелось –в бортик врезался и вот
Соска вдруг куда то делась,
Одеяло лезет в рот..Помоги
Скорее мама, не могу уснуть опять
Очень хочется мне, мама,
Перелезть к тебе в кровать.
Мама десна мне намажет, поменяет мне штаны
Соску даст, споет и спляшет, скажет:
«Люди спать должны!»…Я
Глазенки открываю. Что я вижу? Рассвело!
Мама, мама, просыпайся, солнышко уже взошло!
Что за тетенька с глазами как у рыбы –камбалы?
Что у тети с волосами? Все торчат как у метлы!
Смотрит тетенька безумно!...Может маму
Мне позвать?!..Это мама! Запах чую! Мамочка давай играть!
Лучше мамы зверя нет!
Чтобы правильно расти,
Надо маму завести.
Мама — очень зверь полезный,
Лучше прямо не найти!
Если ты захочешь кушать —
Стоит только заорать,
Прибегает мама тут же,
Будет сиську предлагать.
В сиськах просто и легко возникает молоко.
Стоит только присосаться —
Прямо в рот течет рекой!
Если ты поел немало,
Но еще не хочешь спать —
Чтобы мама не скучала,
Можно снова заорать.
Мама на руки возьмет,
Мама песенку споет,
Мама сказочку расскажет,
Спляшет, мячик принесет!
Если спать захочешь все же,
Лучше рядом с мамой лечь —
Пусть поспит немного тоже,
Маму надобно беречь.
К боку теплому прижмись,
Сладко — сладко потянись,
Перед сном, что мама рядом,
Непременно убедись.
Если ты глаза откроешь
И увидишь — мамы нет,
Ты, конечно, рев устроишь,
Разорешься на чем свет.
Прибежит она бегом,
Истекая молоком.
Мама — зверь домашний очень,
Не уходит далеко.
Хочешь быть счастливым самым,
Значит слушай мой совет:
Заводи скорее маму —
Лучше мамы зверя нет!
Вы до сих думаете, что умеете складывать сумку?
Пропавшая экспедиция Рокфеллера
Была тут вчера история про "достать из бутылки сережку, не разбив бутылку и не вытащив пробку".
О! — думаю, — то что надо. Муж мой уже давно хотел себе купить фигню абсолютно ненужную. Читалку для электрокниг. Ноутбука ему мало, да. А меня на такое расточительство давит жаба. Я ж прямо при нем беру винную бутылку, кидаю внутрь фасолину, затыкаю пробкой и говорю:
— Вот, милый, бутылку не бить, пробку не вынимать. Достанешь фасолину — купишь читалку какую хошь.
Этот гад берет бутылку, продавливает пробку пальцем внутрь и достает...
— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и внутрь, но извлек. Не катит.
Затыкаю другой пробкой. Этот гад берет одноразовый шприц и сквозь пробку заливает в бутылку полный шприц уксуса и полный шприц крепкого раствора соды. Минута, и пробка сама вылезает из бутылки...
— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и не руками, но достал.
Этот гад смотрит злобно, плюется, достает электродрель, вместо сверла вставляет наждачный шарик. И за минуту протачивает стенку бутылки. А в дырку выпадает фасолина... — Бутылка разбита? Нет. Пробка на месте? Да.
Гони восемь штук...
Свинья. Валяется теперь на диване со своей читалкой, а что жене сапоги нужны — ему и дела нет.
Была тут вчера история про "достать из бутылки сережку, не разбив бутылку и не вытащив пробку".
О! — думаю, — то что надо. Муж мой уже давно хотел себе купить фигню абсолютно ненужную. Читалку для электрокниг. Ноутбука ему мало, да. А меня на такое расточительство давит жаба. Я ж прямо при нем беру винную бутылку, кидаю внутрь фасолину, затыкаю пробкой и говорю:
— Вот, милый, бутылку не бить, пробку не вынимать. Достанешь фасолину — купишь читалку какую хошь.
Этот гад берет бутылку, продавливает пробку пальцем внутрь и достает...
— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и внутрь, но извлек. Не катит.
Затыкаю другой пробкой. Этот гад берет одноразовый шприц и сквозь пробку заливает в бутылку полный шприц уксуса и полный шприц крепкого раствора соды. Минута, и пробка сама вылезает из бутылки...
— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и не руками, но достал.
Этот гад смотрит злобно, плюется, достает электродрель, вместо сверла вставляет наждачный шарик. И за минуту протачивает стенку бутылки. А в дырку выпадает фасолина... — Бутылка разбита? Нет. Пробка на месте? Да.
Гони восемь штук...
Свинья. Валяется теперь на диване со своей читалкой, а что жене сапоги нужны — ему и дела нет.
Гениально!
Вот, ползёт в траве сороконожица
С целью подкрепиться и размножиться.
Червячок рыхлит грибной мицелий,
Абсолютно с той же самой целью.
И стрекозы над речною старицей
Вьются, чтоб насытиться и спариться…
Всё вокруг, жужжа, летая, квакая,
Не страдает ерундою всякою –
Только я, двуногое бескрылое,
Проклиная бытие постылое,
Подвергаюсь множеству лишений,
В поисках каких-то отношений…
===========================================
Что вы о пьянстве знаете в России?
Да это лишь бледнеющая тень!
А вот, в Испании Антонио Гарсиа
Пил не по праздникам, а каждый божий день.
К тому же, пил он литрами обычно,
А не напёрстком, как какой-нибудь эстет.
Но поплатился за свою привычку,
Отдав концы... в сто семь неполных лет.
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Листвы узорная тень
Качалась на нитях лучей,
Цветущей сирени дым
Окутывал старый сад,
Когда встрепенулся день –
Не мой, не твой и ничей –
Под струями чистой воды,
Что пролили небеса.
Слепой и весёлый дождь
Подшучивал озорно
Над тем, кто беспечно шёл
По улице без зонта.
И ты под дождём идёшь –
Тебе уже всё равно,
Что светит сквозь мокрый шёлк
Нежданная нагота…
А. Шигин
130км/час
Академик Павлов заходит в бар, и в этот момент у кого-то звонит телефон.
Павлов хлопает себя по лбу:
- Блин! Забыл собаку покормить.
-------------------
С добрым утром!