Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 71

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Стих оч понравился 


Наигрался, нагулялся, мама
Положила спать. Вдруг во сне я
Испугался ! Надо маму срочно звать.
Мама сразу прискакала, 
убаюкала опять. Буду спать 
теперь я долго, можешь мама, 
тоже спать. Только что-то тут
такое началось вдруг с
животом. Мама обними скорее,
поцелуй, поспишь потом. Мама
снова прискакала, чтоб бутылочку 
мне дать Ладно, мама, засыпаю
положи меня в кровать . Нет, в кровати не лежится 
жестко, холодно мне тут
мне б сейчас на ручки к маме, чтоб услышать сердца стук.
Вот и снова мама скачет. Можешь, мама не скакать. Если
Буду я на ручках- буду я отлично спать. Что со мною???
Что случилось?? Нос не дышит
-мама нет!!! Мама, Мама!! Где ты мама!!!
Сколько ночью всяких бед!.. Носик дышит, 
Пузо в норме, добрый сон пришел в кровать. Мама, спи. И
Я в кроватке буду очень крепко спать.
Повернуться захотелось –в бортик врезался и вот
Соска вдруг куда то делась,
Одеяло лезет в рот..Помоги
Скорее мама, не могу уснуть опять
Очень хочется мне, мама, 
Перелезть к тебе в кровать.
Мама десна мне намажет, поменяет мне штаны
Соску даст, споет и спляшет, скажет:
«Люди спать должны!»…Я
Глазенки открываю. Что я вижу? Рассвело!
Мама, мама, просыпайся, солнышко уже взошло!
Что за тетенька с глазами как у рыбы –камбалы?
Что у тети с волосами? Все торчат как у метлы!
Смотрит тетенька безумно!...Может маму
Мне позвать?!..Это мама! Запах чую! Мамочка давай играть!

 
И еще одни стишок
Лучше мамы зверя нет!

Чтобы правильно расти,
Надо маму завести.
Мама — очень зверь полезный,
Лучше прямо не найти!
Если ты захочешь кушать —
Стоит только заорать,
Прибегает мама тут же,
Будет сиську предлагать.
В сиськах просто и легко возникает молоко.
Стоит только присосаться —
Прямо в рот течет рекой!
Если ты поел немало,
Но еще не хочешь спать —
Чтобы мама не скучала,
Можно снова заорать.
Мама на руки возьмет,
Мама песенку споет,
Мама сказочку расскажет,
Спляшет, мячик принесет!
Если спать захочешь все же,
Лучше рядом с мамой лечь —
Пусть поспит немного тоже,
Маму надобно беречь.
К боку теплому прижмись,
Сладко — сладко потянись,
Перед сном, что мама рядом,
Непременно убедись.
Если ты глаза откроешь
И увидишь — мамы нет,
Ты, конечно, рев устроишь,
Разорешься на чем свет.
Прибежит она бегом,
Истекая молоком.
Мама — зверь домашний очень,
Не уходит далеко.
Хочешь быть счастливым самым,
Значит слушай мой совет:
Заводи скорее маму —
Лучше мамы зверя нет!
 

Вы до сих думаете, что умеете складывать сумку?

Gezimanya.com
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Seyahate çıkmadan önce valiz hazırlamak yapılması gereken en önemli şeylerden birisi. Peki nasıl valiz hazırlamanız gerektiğini biliyor musunuz? Videodaki bu adam ilk başta küçük görünen çantasına...
 

Пропавшая экспедиция Рокфеллера


 

Была тут вчера история про "достать из бутылки сережку, не разбив бутылку и не вытащив пробку".

О! — думаю, — то что надо. Муж мой уже давно хотел себе купить фигню абсолютно ненужную. Читалку для электрокниг. Ноутбука ему мало, да. А меня на такое расточительство давит жаба. Я ж прямо при нем беру винную бутылку, кидаю внутрь фасолину, затыкаю пробкой и говорю:

— Вот, милый, бутылку не бить, пробку не вынимать. Достанешь фасолину — купишь читалку какую хошь.

Этот гад берет бутылку, продавливает пробку пальцем внутрь и достает...

— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и внутрь, но извлек. Не катит.

Затыкаю другой пробкой. Этот гад берет одноразовый шприц и сквозь пробку заливает в бутылку полный шприц уксуса и полный шприц крепкого раствора соды. Минута, и пробка сама вылезает из бутылки...

— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и не руками, но достал.

Этот гад смотрит злобно, плюется, достает электродрель, вместо сверла вставляет наждачный шарик. И за минуту протачивает стенку бутылки. А в дырку выпадает фасолина... — Бутылка разбита? Нет. Пробка на месте? Да.

Гони восемь штук...

Свинья. Валяется теперь на диване со своей читалкой, а что жене сапоги нужны — ему и дела нет.

 
Vitaly Murlenko:

Была тут вчера история про "достать из бутылки сережку, не разбив бутылку и не вытащив пробку".

О! — думаю, — то что надо. Муж мой уже давно хотел себе купить фигню абсолютно ненужную. Читалку для электрокниг. Ноутбука ему мало, да. А меня на такое расточительство давит жаба. Я ж прямо при нем беру винную бутылку, кидаю внутрь фасолину, затыкаю пробкой и говорю:

— Вот, милый, бутылку не бить, пробку не вынимать. Достанешь фасолину — купишь читалку какую хошь.

Этот гад берет бутылку, продавливает пробку пальцем внутрь и достает...

— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и внутрь, но извлек. Не катит.

Затыкаю другой пробкой. Этот гад берет одноразовый шприц и сквозь пробку заливает в бутылку полный шприц уксуса и полный шприц крепкого раствора соды. Минута, и пробка сама вылезает из бутылки...

— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и не руками, но достал.

Этот гад смотрит злобно, плюется, достает электродрель, вместо сверла вставляет наждачный шарик. И за минуту протачивает стенку бутылки. А в дырку выпадает фасолина... — Бутылка разбита? Нет. Пробка на месте? Да.

Гони восемь штук...

Свинья. Валяется теперь на диване со своей читалкой, а что жене сапоги нужны — ему и дела нет.

Гениально!

 

Вот, ползёт в траве сороконожица
С целью подкрепиться и размножиться.
Червячок рыхлит грибной мицелий,
Абсолютно с той же самой целью.
И стрекозы над речною старицей
Вьются, чтоб насытиться и спариться…
Всё вокруг, жужжа, летая, квакая,
Не страдает ерундою всякою – 
Только я, двуногое бескрылое,
Проклиная бытие постылое,
Подвергаюсь множеству лишений,
В поисках каких-то отношений…

===========================================

Что вы о пьянстве знаете в России?
Да это лишь бледнеющая тень!
А вот, в Испании Антонио Гарсиа
Пил не по праздникам, а каждый божий день.

К тому же, пил он литрами обычно,
А не напёрстком, как какой-нибудь эстет.
Но поплатился за свою привычку,
Отдав концы... в сто семь неполных лет.

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Листвы узорная тень
Качалась на нитях лучей,
Цветущей сирени дым
Окутывал старый сад,
Когда встрепенулся день –
Не мой, не твой и ничей –
Под струями чистой воды,
Что пролили небеса.

Слепой и весёлый дождь
Подшучивал озорно
Над тем, кто беспечно шёл
По улице без зонта.
И ты под дождём идёшь –
Тебе уже всё равно,
Что светит сквозь мокрый шёлк
Нежданная нагота…

А. Шигин

 

130км/час


 
 

Академик Павлов заходит в бар, и в этот момент у кого-то звонит телефон.
Павлов хлопает себя по лбу:
- Блин! Забыл собаку покормить.

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С добрым утром!

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