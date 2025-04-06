Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 111

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Ihor Herasko:

Очень жаль, что некоторые "взрослые" в каждом новшестве находят предмет для брюзжания, выдавая собственные, совершенно безосновательные выводы, за реальность.

"С таким настроением ты слона не продашь" (с)

А ты подумай хорошенько, вспомни и проанализируй, когда (в каком возрасте) в тебя были заложены глубинные стереотипы. Потом уже были какие-то изменения, переосмысления... Но те первичные ассоциации так и остались...

Понимаешь теперь, о чём речь веду?

 
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Что то на юморок потянуло... ./


 

Скоро по всей стране:


 
Vladimir Karputov:

Скоро по всей стране:


Бесплатный кофе на заправках?)

 

Когда соседи добрые люди:


 
Объявление: "Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая хочет отомстить своему мужу и готова продать все его рыболовные снасти за полцены".
 

Дни недели:


 

Когда в душе ты мечтаешь о самолетах ...


 
Vladimir Karputov:

Когда в душе ты мечтаешь о самолетах ...


если это не фотошоп, то уволили за нарушение техники безопасности и экстремальную эксплуатацию бульдозера скорее всего

после таких прыжков, голову возможно придется лечить, т.к. при приземлении встряска организма там будет неимоверная

то что талант - бесспорно.

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