Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 111
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Очень жаль, что некоторые "взрослые" в каждом новшестве находят предмет для брюзжания, выдавая собственные, совершенно безосновательные выводы, за реальность.
"С таким настроением ты слона не продашь" (с)
А ты подумай хорошенько, вспомни и проанализируй, когда (в каком возрасте) в тебя были заложены глубинные стереотипы. Потом уже были какие-то изменения, переосмысления... Но те первичные ассоциации так и остались...
Понимаешь теперь, о чём речь веду?
Что то на юморок потянуло... ./
Скоро по всей стране:
Скоро по всей стране:
Бесплатный кофе на заправках?)
Когда соседи добрые люди:
Дни недели:
Когда в душе ты мечтаешь о самолетах ...
Когда в душе ты мечтаешь о самолетах ...
если это не фотошоп, то уволили за нарушение техники безопасности и экстремальную эксплуатацию бульдозера скорее всего
после таких прыжков, голову возможно придется лечить, т.к. при приземлении встряска организма там будет неимоверная
то что талант - бесспорно.