Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 44

Новый комментарий
 
sibirqk:
Я думаю это русско-народноая версия ушу.

рушу.

 
Alexey Volchanskiy:

Не видел техники уходов. Пока он будет танцевать, его нормальный рукопашник положит.

Джеймс Бонд сказал про нидзя - в Берлине они часу не продержатся.

Когда-то видел драку. Один такой перед мужиком танцевал-танцевал, руками-ногами махал. Тот смотрел на него, смотрел, потом между глаз врезал и пошел дальше.

 

Зима приходит ...


 

Художник Владимир Стахеев.
Родился в 1963 г.
12 лет преподавал оформительское искусство. Выполнял иллюстрации к книге Толкиена "Властелин колец"; занимался реставрацией: восстанавливал фрески и настенную живопись в древних храмах.

Его рисунки с котами очень знамениты (можно посмотреть тут и тут).


----------------

Нашел один его рисунок с забавным комментарием - "в унылую зимнюю пору нужно постоянно держать в поле зрения своих внутренних розовых фламинго":

----------------

А эта картина называется "Во!"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Ну и цитата на ночь - 

"Развитие когнитивных способностей молодого человека до степени, необходимой для присущего науке независимого суждения строгого качества, обычно достигается только через формы образования, начинающегося с изучения греческих и последующих классиков, придающего наибольшее значение обучению математике, биологии и физике, чтобы студент вновь пережил первоначальный акт каждого важного революционно-аксиоматического открытия своих предшественников.

Ошибочная подмена (в частности, использование учебников и общепринятых алгебраических формализмов, чтобы заменить ими борьбу с классическими и другими оригинальными источниками) произвела тип человека с высшим образованием, который преобладает даже среди обремененных наивысшими научными степенями, и который был презрительно назван Фридрихом Шиллером Brotgelehrten - «ученые, работающие ради куска хлеба».

Подмена развития у учащихся независимой способности к строгому оригинальному открытию бихевиористской моделью «учения» привела к тому, что фактически всеобщим стало отсутствие способности среди представителей типичных академических и других слоев населения к независимому мышлению. Прежде всего это относится к аксиоматическим допущениям.

Этот моральный дефект суждений обнаруживается в его наиболее крайних формах."

Ларуш, Линдон Х., мл.
Физическая экономика как платоновская эпистемологическая основа всех отраслей человеческого знания 

----------------

Спокойной ночи

 
sibirqk:
Я думаю это русско-народноая версия ушу.

этого клоуна средний рукопашик завалит сходу

я занимался рукопахой разных стилей в молодости лет 5, насмотрелся на таких вычурных танцоров

на улице это мишень для битья

но на впечатлительных девочек может подействовать )))))) каждому свое

как вариант, пришел богатый буратино - комм. ученик, вот и кривляется, баблосы отрабатывает

у моего У тоже были коммерческие, спецухой для них разработали спектакль в стиле китайских фильмов с прыжками, криками, перекатами ))) народ был в восторге, ведь именно это они видели по видакам

реальный бой длится секунды и совсем незрелищный, даже скучный

 

Прага, Староместская площадь

Прага, Староместская площадь

Староместская площадь — старинная площадь Праги, расположенная в историческом центре города. Её площадь составляет около 15 тыс. м². 

 

Городская библиотека Штутгарта

Кстати, туда водят экскурсии.
Если зайдете на сайт tripadvisor в раздел "Европа - Германия - Земля Баден-Вюртемберг - Штутгарт - Развлечения - Stuttgart City LIbrary", то увидите 332 отзыва путешественников в основном с оценкой отлично.

 

Вот еще картинка этой библиотеки - 


А почитать про это здание можно тут.

Симметричный подход
Симметричный подход
  • archi.ru
Кубическое сооружение должно стать частью нового «Европейского квартала» рядом с центральным вокзалом, также переживающим реконструкцию. Здание представляет собой правильный геометрический объем, внешний вид которого определяют регулярные ряды проемов (по функции — окон, по форме же напоминающих двери), создающих на фасаде эффект решетки...
 
Sergey Golubev:

Вот еще картинка этой библиотеки - 


А почитать про это здание можно тут.


Книги в свободном доступе? Ведь потырят ) Наверное, чипы зашиты.

1...373839404142434445464748495051...189
Новый комментарий