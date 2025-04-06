Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 44
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Я думаю это русско-народноая версия ушу.
рушу.
Не видел техники уходов. Пока он будет танцевать, его нормальный рукопашник положит.
Джеймс Бонд сказал про нидзя - в Берлине они часу не продержатся.
Когда-то видел драку. Один такой перед мужиком танцевал-танцевал, руками-ногами махал. Тот смотрел на него, смотрел, потом между глаз врезал и пошел дальше.
Зима приходит ...
Художник Владимир Стахеев.
Родился в 1963 г.
12 лет преподавал оформительское искусство. Выполнял иллюстрации к книге Толкиена "Властелин колец"; занимался реставрацией: восстанавливал фрески и настенную живопись в древних храмах.
Его рисунки с котами очень знамениты (можно посмотреть тут и тут).
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Нашел один его рисунок с забавным комментарием - "в унылую зимнюю пору нужно постоянно держать в поле зрения своих внутренних розовых фламинго":
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А эта картина называется "Во!"
Ну и цитата на ночь -
"Развитие когнитивных способностей молодого человека до степени, необходимой для присущего науке независимого суждения строгого качества, обычно достигается только через формы образования, начинающегося с изучения греческих и последующих классиков, придающего наибольшее значение обучению математике, биологии и физике, чтобы студент вновь пережил первоначальный акт каждого важного революционно-аксиоматического открытия своих предшественников.
Ошибочная подмена (в частности, использование учебников и общепринятых алгебраических формализмов, чтобы заменить ими борьбу с классическими и другими оригинальными источниками) произвела тип человека с высшим образованием, который преобладает даже среди обремененных наивысшими научными степенями, и который был презрительно назван Фридрихом Шиллером Brotgelehrten - «ученые, работающие ради куска хлеба».
Подмена развития у учащихся независимой способности к строгому оригинальному открытию бихевиористской моделью «учения» привела к тому, что фактически всеобщим стало отсутствие способности среди представителей типичных академических и других слоев населения к независимому мышлению. Прежде всего это относится к аксиоматическим допущениям.
Этот моральный дефект суждений обнаруживается в его наиболее крайних формах."
Ларуш, Линдон Х., мл.
Физическая экономика как платоновская эпистемологическая основа всех отраслей человеческого знания
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Спокойной ночи
Я думаю это русско-народноая версия ушу.
этого клоуна средний рукопашик завалит сходу
я занимался рукопахой разных стилей в молодости лет 5, насмотрелся на таких вычурных танцоров
на улице это мишень для битья
но на впечатлительных девочек может подействовать )))))) каждому свое
как вариант, пришел богатый буратино - комм. ученик, вот и кривляется, баблосы отрабатывает
у моего У тоже были коммерческие, спецухой для них разработали спектакль в стиле китайских фильмов с прыжками, криками, перекатами ))) народ был в восторге, ведь именно это они видели по видакам
реальный бой длится секунды и совсем незрелищный, даже скучный
Прага, Староместская площадь
Староместская площадь — старинная площадь Праги, расположенная в историческом центре города. Её площадь составляет около 15 тыс. м².
Городская библиотека Штутгарта
Кстати, туда водят экскурсии.
Если зайдете на сайт tripadvisor в раздел "Европа - Германия - Земля Баден-Вюртемберг - Штутгарт - Развлечения - Stuttgart City LIbrary", то увидите 332 отзыва путешественников в основном с оценкой отлично.
Вот еще картинка этой библиотеки -
А почитать про это здание можно тут.
Вот еще картинка этой библиотеки -
А почитать про это здание можно тут.
Книги в свободном доступе? Ведь потырят ) Наверное, чипы зашиты.