Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 102
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Берем даты примерно 11.03.XXXX - 27.04.XXXX прибавляем 9 месяцев , не дай бог родится 06.12.XXXX - 22.01.XXXX
и какой-то негритянский царь (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0)
затыкает за пояс всю богатейшую 10-ку :-)
и какой-то негритянский царь (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0)
затыкает за пояс всю богатейшую 10-ку :-)
Не какой-то, а наверное самый великий африканский царь всех времен.
Переписка в интернете:
-Што ты хочиш зделать самной в пастеле?
-Связать и отп@здить орфографическим словарём!
вспоминаю через некоторое время и снова ржака
;)
Не знал, что во многих европейских странах образование бесплатно даже для иностранцев...
Жаль, что школьная программа не позволяет нормально освоить иностранные языки.
https://zen.yandex.ru/media/lancmanvuz/5-evropeiskih-stran-s-besplatnym-vysshim-obrazovaniem-v-tom-chisle-i-dlia-inostrancev-5ca78c9b7b798f00b376f0ac