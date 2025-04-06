Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 102

Новый комментарий
 

Берем даты   примерно  11.03.XXXX   - 27.04.XXXX  прибавляем 9 месяцев  ,  не дай бог родится  06.12.XXXX - 22.01.XXXX

 
Alexandr Saprykin:

и какой-то негритянский царь (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0)

затыкает за пояс всю богатейшую 10-ку :-)

 
 
Maxim Kuznetsov:

и какой-то негритянский царь (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0)

затыкает за пояс всю богатейшую 10-ку :-)

Не какой-то, а наверное самый великий африканский царь всех времен.

 
 

 
 
khorosh:

Переписка в интернете: 

-Што ты хочиш зделать  самной в пастеле?

-Связать и отп@здить орфографическим словарём!

вспоминаю через некоторое время и снова ржака

;)

 

Не знал, что во многих европейских странах образование бесплатно даже для иностранцев...

Жаль, что школьная программа не позволяет нормально освоить иностранные языки.

https://zen.yandex.ru/media/lancmanvuz/5-evropeiskih-stran-s-besplatnym-vysshim-obrazovaniem-v-tom-chisle-i-dlia-inostrancev-5ca78c9b7b798f00b376f0ac

5 европейских стран с бесплатным высшим образованием (в том числе и для иностранцев)
5 европейских стран с бесплатным высшим образованием (в том числе и для иностранцев)
  • 2019.04.11
  • ✅ Поступи в вуз с Lancman School
  • zen.yandex.ru
Высшее образование в Германии в начале 21 века стало постепенно стремиться к доступности как для немцев, так и для иностранных студентов. На сегодняшний день каждый россиянин, окончивший 2 курса очного отделения российского вуза, может бесплатно обучаться в Германии на немецком языке. Если вы знаете немецкий язык и окончили 2 курса бакалавриата...
1...9596979899100101102103104105106107108109...189
Новый комментарий