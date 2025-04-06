Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Овен Думает – много. Говорит – мало. Делает – правильно.
Телец Думает – о многом. Говорит – убедительно. Делает – как получится.
Близнецы Думает – о себе. Говорит – что думает. Делает – думает, что очень хорошо.
Рак Думает – постоянно. Говорит – заманчиво. Делает – что укажут.
Лев Думает – точно. Говорит – лишнее. Делает – то, от чего не удалось отвертеться.
Дева Думает – одно. Говорит – другое. Делает – третье, но хорошо.
Весы Думает – лишнее. Говорит – честно. Делает – ответственно.
Скорпион Думает – сосредоточенно. Говорит – точно. Делает – что нравится.
Стрелец Думает – что только он… Говорит – что все, кроме него. . Делает – чужими руками.
Козерог Думает – что в голову придет. Говорит – то, до чего додумался. Делает – что умеет.
Водолей Думает – “а что надо? ” Говорит – “ну если надо” Делает – лучше всех.
Рыбы Думает – что никто не знает. Говорит – умничает. Делает – в зависимости от того, будут ли проверять работу.
))
А че, это Вы решили, что я рыба? )))
Где Вы увидели такое решение?
Где Вы увидели такое решение?
))
Да, зря, наверно. Удалю пост.
Зимняя рыбалка Калининград Куршский залив , хеттрик по лещу )))
Предупреждение: не пытайтесь повторить увиденное!
Илон Маск о запуске интернет-спутников: Никому не говорите, но wi-fi пароль — «марсиане»
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска сегодня вывела на орбиту первые из почти 12 тысяч спутников Starlink, которые обеспечат миллиарды людей сверхскоростным доступом к интернету
Глава американской компании SpaceX, ракета-носитель Falcon 9 которой сегодня успешно вывела на малую околоземную орбиту первые два спутника в рамках проекта «глобального доступа к интернету», назвал пароль для доступа к сети. Об этом Илон Маск написал в Twitter.
«Никому не говорите, но Wi-Fi пароль — martians (марсиане)», — написал Маск.
Илон Маск о запуске интернет-спутников: Никому не говорите, но wi-fi пароль — «марсиане»
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска сегодня вывела на орбиту первые из почти 12 тысяч спутников Starlink, которые обеспечат миллиарды людей сверхскоростным доступом к интернету
Глава американской компании SpaceX, ракета-носитель Falcon 9 которой сегодня успешно вывела на малую околоземную орбиту первые два спутника в рамках проекта «глобального доступа к интернету», назвал пароль для доступа к сети. Об этом Илон Маск написал в Twitter.
«Никому не говорите, но Wi-Fi пароль — martians (марсиане)», — написал Маск.
И что будет нужно для подключения - тарелка с приемником и передатчиком?