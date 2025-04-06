Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 74

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Овен  Думает – много.   Говорит – мало.   Делает – правильно.

Телец  Думает – о многом.   Говорит – убедительно.   Делает – как получится.

Близнецы  Думает – о себе.   Говорит – что думает.   Делает – думает, что очень хорошо.

Рак  Думает – постоянно.   Говорит – заманчиво.   Делает – что укажут.

Лев  Думает – точно.   Говорит – лишнее.   Делает – то, от чего не удалось отвертеться.

Дева  Думает – одно.   Говорит – другое.   Делает – третье, но хорошо.

Весы  Думает – лишнее.   Говорит – честно.   Делает – ответственно.

Скорпион  Думает – сосредоточенно.   Говорит – точно.   Делает – что нравится.

Стрелец  Думает – что только он…  Говорит – что все, кроме него. .   Делает – чужими руками.

Козерог  Думает – что в голову придет.   Говорит – то, до чего додумался.   Делает – что умеет.

Водолей  Думает – “а что надо? ”  Говорит – “ну если надо”  Делает – лучше всех.

Рыбы  Думает – что никто не знает.   Говорит – умничает.   Делает – в зависимости от того, будут ли проверять работу.

 
Aleksey Panfilov:

))

А че, это Вы решили, что я рыба?  )))

Где Вы увидели такое решение?

 
Vitaly Murlenko:

Где Вы увидели такое решение?

))

Да, зря, наверно. Удалю пост.

 

Зимняя рыбалка Калининград Куршский залив , хеттрик по лещу )))


 

Предупреждение: не пытайтесь повторить увиденное!


 
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Илон Маск о запуске интернет-спутников: Никому не говорите, но wi-fi пароль — «марсиане»

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска сегодня вывела на орбиту первые из почти 12 тысяч спутников Starlink, которые обеспечат миллиарды людей сверхскоростным доступом к интернету

Глава американской компании SpaceX, ракета-носитель Falcon 9 которой сегодня успешно вывела на малую околоземную орбиту первые два спутника в рамках проекта «глобального доступа к интернету», назвал пароль для доступа к сети. Об этом Илон Маск написал в Twitter.

«Никому не говорите, но Wi-Fi пароль — martians (марсиане)», — написал Маск.


 
Vladimir Zubov:

Илон Маск о запуске интернет-спутников: Никому не говорите, но wi-fi пароль — «марсиане»

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска сегодня вывела на орбиту первые из почти 12 тысяч спутников Starlink, которые обеспечат миллиарды людей сверхскоростным доступом к интернету

Глава американской компании SpaceX, ракета-носитель Falcon 9 которой сегодня успешно вывела на малую околоземную орбиту первые два спутника в рамках проекта «глобального доступа к интернету», назвал пароль для доступа к сети. Об этом Илон Маск написал в Twitter.

«Никому не говорите, но Wi-Fi пароль — martians (марсиане)», — написал Маск.


И что будет нужно для подключения - тарелка с приемником и передатчиком?

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