Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 49
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Немецкий мультипликатор Rudi Hurzlmeier
это Вася из 3 богатырей
только 2 горба и с рогами - к зиме готов
Нейролингвист Татьяна Черниговская о сюрпризах мозга, подсознания и психики
Профессор Татьяна Черниговская, доктор биологии и филологии, заведующая Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ, читает интересные и полезные лекции о мозге, сознании и бессознательном, психике, искусственном интеллекте, мышлении и т.д. Порой в них проскальзывают поистине сенсационно-пугающие заявления о непостижимых тайнах и сюрпризах нашего самого мощного компьютера. В некоторые просто невозможно поверить.
Так какие у нас с вами основания считать, что то, что сейчас происходит, реально, а не находится внутри нашей галлюцинации?
Чехия Прага, Центральный железнодорожный вокзал, прямо сейчас:
Рождество во Флориде сегодня
Рождество на Трафальгарской площади, Лондон (час назад)
Рождество на Трафальгарской площади, Лондон (час назад)
Какое Рождество? Час назад? На календарь не пробовали смотреть?
Фото про Рождество сделано час назад.
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Я еще не праздную - еще рано.
У меня День Рождения без минуты 12 ночи в Новый Год! Поэтому подарков мне никто не дарит ... Все празднуют Новый Год ... а не мой День Рождения ...
Какое Рождество? Час назад? На календарь не пробовали смотреть?
У них там что-то (какие-то исторические события) связано с этой елкой (не помню что, но они там елку на этой площади рассматривают как действительно событие).
PS. прочел - они там говорят, что традиция елки на площади возобновилась в 1947 году после Второй Мировой войны елкой из Норвегии, что стало символом начала мирной жизни.
У них там что-то (какие-то исторические события) связано с этой елкой (не помню что, но они там елку на этой площади рассматривают как действительно событие).