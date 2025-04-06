Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 32
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Ночной Минск. Роскосмос/Антон Шкаплеров/Анатолий Иванишин
Автор не найден
Роботизированный конвейер Нью-Йоркской публичной библиотеки доставляет книгу прямо вам в руки -
Спокойной ночи
Скоро на всех улицах страны:
Он упал передо мной на колени и сказал: Блин, скользко!!!
Ночной Минск. Роскосмос/Антон Шкаплеров/Анатолий Иванишин
Трасса в аэропорт особенно хорошо просматривается))
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