Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 32

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Книжный магазин Livraria Cultura в Бразилии

 

Книжный магазин Carturesti Carusel в Румынии


 

Ночной Минск. Роскосмос/Антон Шкаплеров/Анатолий Иванишин

Ночной Минск

 

Автор не найден


 

Роботизированный конвейер Нью-Йоркской публичной библиотеки доставляет книгу прямо вам в руки - 



 

Спокойной ночи

 

Скоро на всех улицах страны: 

Он упал передо мной на колени и сказал: Блин, скользко!!!

 
Vladimir Karputov:

Ночной Минск. Роскосмос/Антон Шкаплеров/Анатолий Иванишин



Трасса в аэропорт особенно хорошо просматривается))

 

Архивные фото.

Засыпало по светофоры, 1969 год, Сахалин

Засыпало по светофоры, 1969 год, Сахалин

 

Фейк: Среди чертежей Леонардо да Винчи нашли изображение смартфона.

Фейк: Среди чертежей Леонардо да Винчи нашли изображение смартфона
Фейк: Среди чертежей Леонардо да Винчи нашли изображение смартфона
  • 2017.11.13
  • Павел Кошик
  • ichip.ru
Сегодня как минимум десяток популярных российских информационных ресурсов поделились историей о том, что неназванные ученые якобы обнаружили ранее не виданные общественностью чертежи великого ученого и изобретателя Леонардо да Винчи, на которых изображено нечто чрезвычайно похожее на современный смартфон. Мы в редакции CHIP сразу же...
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