Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 153

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Uladzimir Izerski #:

Ничего плохого.

Всё нормально.

Конечно, если не отличаешь гравитацию от магнитного поля. И всасывание от нагнетания и т.д. и т.п.

 

Плотность населения

*

 
PapaYozh #:

Плотность населения


прикольно

можно и другие страны просмотреть ?

 
Dmitry Fedoseev #:

Конечно, если не отличаешь гравитацию от магнитного поля. И всасывание от нагнетания и т.д. и т.п.

Всё нормально это то, что ты не посмотрел ролик и делаешь такие выводы. Пардон, как говорят французы.))

Личная неприязнь это нехорошая черта человека.)

 
Uladzimir Izerski #:

Всё нормально это то, что ты не посмотрел ролик и делаешь такие выводы. Пардон, как говорят французы.))

Личная неприязнь это нехорошая черта человека.)

А как такое можно смотреть?

 
Dmitry Fedoseev #:

А как такое можно смотреть?

А как не посмотрев видео делать выводы? Да какие?))

 
Uladzimir Izerski #:

А как не посмотрев видео делать выводы? Да какие?))

Хватило просмотренного для выводов.

 
Dmitry Fedoseev #:

Хватило просмотренного для выводов.

Это прекрасно!

Рад за тебя.))

 

Праздник уже мчится

 

вот так

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