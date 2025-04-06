Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 153
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Ничего плохого.
Всё нормально.
Конечно, если не отличаешь гравитацию от магнитного поля. И всасывание от нагнетания и т.д. и т.п.
Плотность населения
Плотность населения
прикольно
можно и другие страны просмотреть ?
Конечно, если не отличаешь гравитацию от магнитного поля. И всасывание от нагнетания и т.д. и т.п.
Всё нормально это то, что ты не посмотрел ролик и делаешь такие выводы. Пардон, как говорят французы.))
Личная неприязнь это нехорошая черта человека.)
Всё нормально это то, что ты не посмотрел ролик и делаешь такие выводы. Пардон, как говорят французы.))
Личная неприязнь это нехорошая черта человека.)
А как такое можно смотреть?
А как такое можно смотреть?
А как не посмотрев видео делать выводы? Да какие?))
А как не посмотрев видео делать выводы? Да какие?))
Хватило просмотренного для выводов.
Хватило просмотренного для выводов.
Это прекрасно!
Рад за тебя.))
Праздник уже мчится
вот так