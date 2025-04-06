Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 154
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прикольно
можно и другие страны просмотреть ?
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Нет ёлочек и не холодно , на Западном побережье Африки Eddy Kenzo - супер звезда .
Как думаете, что это?
Как думаете, что это?
Ваза для аромамасел
Ваза для аромамасел
а куда свечку?
Как думаете, что это?
буль-буль-лятор
а куда свечку?
В малое отверстие. Большое - для вставки горючего элемента.
В малое отверстие. Большое - для вставки горючего элемента.
простите, не смог представить отличие свечи от горючего элемента.
вот, например, одна из таких ваз: