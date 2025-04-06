Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 154

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Iurii Tokman #:

прикольно

можно и другие страны просмотреть ?

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China

 

  Нет ёлочек и не холодно , на Западном побережье Африки Eddy Kenzo - супер звезда .

 

Как думаете, что это?

 
Vladimir Karputov #:

Как думаете, что это?

Ваза для аромамасел

 
Ihor Herasko #:

Ваза для аромамасел

а куда свечку?

[Удален]  
Vladimir Karputov #:

Как думаете, что это?

буль-буль-лятор 

 
Renat Akhtyamov #:

а куда свечку?

В малое отверстие. Большое - для вставки горючего элемента.

 
Ihor Herasko #:

В малое отверстие. Большое - для вставки горючего элемента.

простите, не смог представить отличие свечи от горючего элемента.

вот, например, одна из таких ваз:


 
Нет, это не связанно с ароматизацией.
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