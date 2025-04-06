Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 108
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Так же как и разведчиков, попов бывших не бывает?
Пути к Граалю неисповедимы
Пути к Граалю неисповедимы
Путь к "Граалю" один - составной нескончаемый Тренд!!!
С добрым утром -
тут в профильной ветке коллега "#пропети стрикт" для пятёрки требовал... ясно, конечно, что инерция/привычка - великая вещь, кто не грешил, особенно когда дело-то уже к ночи... НО натолкнуло на мысль:
...и это даже работает...
С добрым утром
Microsoft раздала "уродливые" свитера с логотипом Windows XP
Microsoft раздала "уродливые" свитера с логотипом Windows XP
Вообще-то это лого Win 98 и довольно таки красивое :)
Скоро новый год.
Дарю шапочку: