Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 108

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Dmitry Fedoseev:

Так же как и разведчиков, попов бывших не бывает?

Пути к Граалю неисповедимы

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Maxim Dmitrievsky:

Пути к Граалю неисповедимы

Путь к "Граалю" один - составной нескончаемый Тренд!!!

 

С добрым утром - 

Good Morning

 

тут в профильной ветке коллега "#пропети стрикт" для пятёрки требовал... ясно, конечно, что инерция/привычка - великая вещь, кто не грешил, особенно когда дело-то уже к ночи... НО натолкнуло на мысль:

...и это даже работает...

 

С добрым утром

С добрым утром

 

Microsoft раздала "уродливые" свитера с логотипом Windows XP


 
Vladimir Karputov:

Microsoft раздала "уродливые" свитера с логотипом Windows XP

Вообще-то это лого Win 98 и довольно таки красивое :)

 

Скоро новый год.

Дарю шапочку:  красная щапочка

 
Что стоить посмотреть:  фильм 2019 года 'Дорогой папа'. Очень отвлекает от будней ...
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