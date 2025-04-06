Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Будет 16 градусов и дождь - говорили они.
А сейчас плюс 22 в тени, и люди ходят в трусах/бриджах и майках.
И это только в 12 часов дня. В 16 часам будет еще жарче.
Завтра, говорят, что 21 и дождь, а в выходные, говорят, что будет 27 и солнечно.
Это значит, что на самом деле завтра будет под 30, а в выходные будет больше 30 в тени.
А китайцы все больше о семье, о детях, о взаимоотношениях ... всегда и все об этом ...
-----------------
Jay Chou 周杰倫【白色風車 White Windmill】
Вспомнилось, одна подруга сдавала комнату азерам с местного рынка. Как-то захожу, а у них праздник, меня за стол, стали песни свои петь. Очень красиво, кстати. Спрашиваю, о чем песня?
- Девушка идет по цветущему вишневому саду, встречает парня, любовь-морковь...
Следующая песня, опять спрашиваю. - Парень идет по саду, встречает девушку... Дальше я уже не спрашивал ))) Ну а китайцы значит про семью.
Природа творит чудеса:
Не оглядываясь, а то
Мар-дель-Плата, Аргентина. Сотрудники морской префектуры и волонтеры пытаются спасти горбатого кита
горбатого кита
Горбатого могила исправит.
Мар-дель-Плата, Аргентина. Сотрудники морской префектуры и волонтеры пытаются спасти горбатого кита
Кажись в одном из рассказов Стругатских была попытка описать причину их выброса на берег. Вернее даже не попытка а упомянули об этом явлении, а само объяснение было затёрто. Вроде в "Волны гасят ветер".
Мар-дель-Плата, Аргентина. Сотрудники морской префектуры и волонтеры пытаются спасти горбатого кита
Особенно вставляет грейдер )) Наверное, на случай, если таки не спасут.
В тему)
King Crimson - Starless