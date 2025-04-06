Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 83

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Будет 16 градусов и дождь - говорили они.
А сейчас плюс 22 в тени, и люди ходят в трусах/бриджах и майках.
И это только в 12 часов дня. В 16 часам будет еще жарче.

Завтра, говорят, что 21 и дождь, а в выходные, говорят, что будет 27 и солнечно.
Это значит, что на самом деле завтра будет под 30, а в выходные будет больше 30 в тени.

 
Sergey Golubev:

 А китайцы все больше о семье, о детях, о взаимоотношениях ... всегда и все об этом ...

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Jay Chou 周杰倫【白色風車 White Windmill】


Вспомнилось, одна подруга сдавала комнату азерам с местного рынка. Как-то захожу, а у них праздник, меня за стол, стали песни свои петь. Очень красиво, кстати. Спрашиваю, о чем песня?

- Девушка идет по цветущему вишневому саду, встречает парня, любовь-морковь...

Следующая песня, опять спрашиваю. - Парень идет по саду, встречает девушку... Дальше я уже не спрашивал ))) Ну а китайцы значит про семью.

 
Vladimir Karputov:

Природа творит чудеса:


 
Alexey Volchanskiy:

Не оглядываясь, а то


 

Мар-дель-Плата, Аргентина. Сотрудники морской префектуры и волонтеры пытаются спасти горбатого кита


 
Vladimir Karputov:

горбатого кита


Горбатого могила исправит.

 
Vladimir Karputov:

Мар-дель-Плата, Аргентина. Сотрудники морской префектуры и волонтеры пытаются спасти горбатого кита


Кажись в одном из рассказов Стругатских была попытка описать причину их выброса на берег. Вернее даже не попытка а упомянули об этом явлении, а само объяснение было затёрто. Вроде в "Волны гасят ветер".

 
Vladimir Karputov:

Мар-дель-Плата, Аргентина. Сотрудники морской префектуры и волонтеры пытаются спасти горбатого кита


Особенно вставляет грейдер )) Наверное, на случай, если таки не спасут.

 

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King Crimson - Starless


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