Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 92
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Хорошо, опишите фразу: "Летит ключ"
P.S. Только не нужно рассказывать, что летит ключ на 32 в голову)
Он в прошлом летит, он летит прямо сейчас в настоящем, он летит в будущем? (именно летит, а не летел/полетит)
Он в прошлом летит, он летит прямо сейчас в настоящем, он летит в будущем? (именно летит, а не летел/полетит)
Я когда-то видел, как летел ключ журавлей, хотя и видел, как летел ключ от квартиры с 5-го этажа)
Русский язык - сильный в этом плане. Пусть все завидуют!
Я когда-то видел, как летел ключ журавлей, хотя и видел, как летел ключ от квартиры с 5-го этажа)
Русский язык - сильный в этом плане. Пусть все завидуют!
Журавли летают клиньями, а не ключами.
Журавли летают клиньями, а не ключами.
все бывает...