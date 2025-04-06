Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 92

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Vitaly Muzichenko:

Хорошо, опишите фразу: "Летит ключ"

P.S. Только не нужно рассказывать, что летит ключ на 32 в голову)

Он в прошлом летит, он летит прямо сейчас в настоящем, он летит в будущем? (именно летит, а не  летел/полетит)

 
Unicornis:

Он в прошлом летит, он летит прямо сейчас в настоящем, он летит в будущем? (именно летит, а не  летел/полетит)

Я когда-то видел, как летел ключ журавлей, хотя и видел, как летел ключ от квартиры с 5-го этажа)

Русский язык - сильный в этом плане. Пусть все завидуют! 

 
Vitaly Muzichenko:

Я когда-то видел, как летел ключ журавлей, хотя и видел, как летел ключ от квартиры с 5-го этажа)

Русский язык - сильный в этом плане. Пусть все завидуют! 

Журавли летают клиньями, а не ключами.

 
Еще косяками летают. Может косяк ключом называют?
 
Sergey Savinkin:

Журавли летают клиньями, а не ключами.

все бывает...


 
Санскрит тогда всем фору даст своей многозначностью
 
 
 
 
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