Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 100

Новый комментарий
 
Влад. Влад.:

А если ты постишь финансовую политику тоже бан)))

Не слушай этого мутного, он собирает информацию по помойкам и считает её неоспоримой правдой. За что и получает по заслугам. Если финансовая политика не касается лжи и вбросов с помоечных сайтов, то могут только удалить пост, чтобы такие ... не ввязывались и не начинали срач на форуме.

 

Спокойной ночи - 

https://www.mql5.com/en/forum/174948

FX Sniper´s Ergodic CCI Trigger
FX Sniper´s Ergodic CCI Trigger
  • 2006.08.28
  • www.mql5.com
I´ve modified some indicator to show in the chart window the signals provided by FX_Sniper´s_Ergodic_CCI_Trigger...
 
Good night. 
 


 
Vladimir Karputov:


А поначалу долго ломалась, пока он её уламывал. Он был уже почти уверен в обломе, но всё же ему обломилось. Теперь же ему в лом быть с ней, поскольку она постоянно ломает ему кайф.

и тд)

 
Ты что сегодня делаешь?
Ничего...
Ты же вчера это делал?!
Я не доделал... 

 
Igor Makanu:
Ты что сегодня делаешь?
Ничего...
Ты же вчера это делал?!
Я не доделал... 

Можно ничего не делать и можно делать ничего.

 


 

Вернул долг через 30 лет! Делайте добро!


 
Насмешили условия конкурса одного из ДЦ
Дополнительные условия
Компания *** оставляет за собой право:
...
- списать со счёта выданные ранее призовые начисления, а также аннулировать (отменить) все сделки, совершённые с их использованием, без объяснения причин.
1...93949596979899100101102103104105106107...189
Новый комментарий