Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 100
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А если ты постишь финансовую политику тоже бан)))
Не слушай этого мутного, он собирает информацию по помойкам и считает её неоспоримой правдой. За что и получает по заслугам. Если финансовая политика не касается лжи и вбросов с помоечных сайтов, то могут только удалить пост, чтобы такие ... не ввязывались и не начинали срач на форуме.
Спокойной ночи -
А поначалу долго ломалась, пока он её уламывал. Он был уже почти уверен в обломе, но всё же ему обломилось. Теперь же ему в лом быть с ней, поскольку она постоянно ломает ему кайф.
и тд)
Можно ничего не делать и можно делать ничего.
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