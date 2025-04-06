Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 101

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Aleksey Vyazmikin:
Насмешили условия конкурса одного из ДЦ
Дополнительные условия
Компания *** оставляет за собой право:
...
- списать со счёта выданные ранее призовые начисления, а также аннулировать (отменить) все сделки, совершённые с их использованием, без объяснения причин.

многое что около-форекс заменяет цирк :-)

Кстати, вашим-же постом навеяно:

прямо сейчаc, во фриланс за 30 баксов:

мне вот любопытно как заказчик намеревается проверять исполнение свои-же требований ?

 
Maxim Kuznetsov:


В продолжении фриланс тематики.

Заказы на разработку программ для трейдинга

Куплю торгового советника для торговли на 

> 69 USD

Куплю готового советника проверенного временем. Советник должен передаться в формате mq4! Можно сеточник с усреднением!  Важно! Тот кто продаёт должен быть сам программистом к которому я смогу обратиться в любой момент. Сумма значения не имеет, за хорошего советника ничего не жалко ( доходность 10-40% в мес) счета для работы - ценовые. Терминал - мт4

Чел решил стать центовым миллиардером.

Таких работ во фрилансе сейчас дофига, тренд однако.

 
Рабочие звонят своему начальнику.
-Здорово, Петрович. С 8 марта тебя!
-Я чё, баба что ли?
-Нет, ты не баба, ты сука!
 

Рейтинг смотрите)

 

Переписка в интернете: 

-Што ты хочиш зделать  самной в пастеле?

-Связать и отп@здить орфографическим словарём!

 
khorosh:

Переписка в интернете: 

-Што ты хочиш зделать  самной в пастеле?

-Связать и отп@здить орфографическим словарём!

Да уж, сейчас это начало тенденции отупения

 


 
 
 
самые богатые люди истории
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