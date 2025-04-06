Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 101
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многое что около-форекс заменяет цирк :-)
Кстати, вашим-же постом навеяно:
прямо сейчаc, во фриланс за 30 баксов:
мне вот любопытно как заказчик намеревается проверять исполнение свои-же требований ?
В продолжении фриланс тематики.
Заказы на разработку программ для трейдинга
Куплю торгового советника для торговли на
> 69 USDКуплю готового советника проверенного временем. Советник должен передаться в формате mq4! Можно сеточник с усреднением! Важно! Тот кто продаёт должен быть сам программистом к которому я смогу обратиться в любой момент. Сумма значения не имеет, за хорошего советника ничего не жалко ( доходность 10-40% в мес) счета для работы - ценовые. Терминал - мт4
Чел решил стать центовым миллиардером.
Таких работ во фрилансе сейчас дофига, тренд однако.
-Здорово, Петрович. С 8 марта тебя!
-Я чё, баба что ли?
-Нет, ты не баба, ты сука!
Рейтинг смотрите)
Переписка в интернете:
-Што ты хочиш зделать самной в пастеле?
-Связать и отп@здить орфографическим словарём!
Переписка в интернете:
-Што ты хочиш зделать самной в пастеле?
-Связать и отп@здить орфографическим словарём!
Да уж, сейчас это начало тенденции отупения