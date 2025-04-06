Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 43

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Evgeny Belyaev:

Этот художник родом из моего родного города. Не Питер!


Поздравляю, но рисовал тут )

 
Oleg Tsarkov:

а может это сурикаты?

Суслик пожирней будет



Видел кино про Байконур, там такой под рельсами, где везут ракету, вырыл норку. Говорят, типа талисман ) Наглый

 

Где научиться к такой системе боя?

Это русский кулачный бой или другой?


 
Oleg Tsarkov:

а может это сурикаты?

нет,

ну написано же

Sergey Golubev:

фото для тех, кто не знает - кто такие суслики

а те кто знает - это фото не для вас!!! И не надо своих сурикатов тут затевать )

 
o_o:

нет,

ну написано же

а те кто знает - это фото не для вас!!! И не надо своих сурикатов тут затевать )


Это я просто продолжил свой вечерний пост про сусликов.

 

Отгадайте мелодию по картинке

 
Sergey Golubev:

Отгадайте мелодию по картинке


Queen - We Will Rock You


 
Sergey Golubev:

Queen - We Will Rock You



100500))

 
Alexander Ivanov:

Где научиться к такой системе боя?

Это русский кулачный бой или другой?



Не видел техники уходов. Пока он будет танцевать, его нормальный рукопашник положит.

 
Alexander Ivanov:

Где научиться к такой системе боя?

Это русский кулачный бой или другой?


Я думаю это русско-народноая версия ушу.
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