Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 43
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Этот художник родом из моего родного города. Не Питер!
Поздравляю, но рисовал тут )
а может это сурикаты?
Суслик пожирней будет
Видел кино про Байконур, там такой под рельсами, где везут ракету, вырыл норку. Говорят, типа талисман ) Наглый
Где научиться к такой системе боя?
Это русский кулачный бой или другой?
а может это сурикаты?
нет,
ну написано же
фото для тех, кто не знает - кто такие суслики
а те кто знает - это фото не для вас!!! И не надо своих сурикатов тут затевать )
нет,
ну написано же
а те кто знает - это фото не для вас!!! И не надо своих сурикатов тут затевать )
Это я просто продолжил свой вечерний пост про сусликов.
Отгадайте мелодию по картинке
Отгадайте мелодию по картинке
Queen - We Will Rock You
Queen - We Will Rock You
100500))
Где научиться к такой системе боя?
Это русский кулачный бой или другой?
Не видел техники уходов. Пока он будет танцевать, его нормальный рукопашник положит.
Где научиться к такой системе боя?
Это русский кулачный бой или другой?