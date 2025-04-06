Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Небольшой фильм, да и выпущен давно. Но посмотреть стоит
Реактивная модель на спичках
когда талантливые инженеры работают:
когда талантливые инженеры с чувством юмора
Про дорожников:
[Чистый] Джексон Ван Ван Цзяер "Тихий" "Dream Voice 3" EP12 20190111 / Чжэцзян Спутниковое ТВ Официальная музыка HD /
Это был Тайвань/Китай.
А сейчас - Таиланд (куда я купил путевку на Новый Год) - поет знаменитый их блогер, зовут его если сокращенно - то Липта, женат, у него взрослый сын .. (вообще-то он только блогер ..., а так же ..композитор и певец) -
А это он с женой, дедом и с сыном (подчеркиваю - это просто блогер, не певец) -
Центральный парк в Нью-Йорке
Центральный парк в Нью-Йорке
Не здесь ли снимался "Один дома"?