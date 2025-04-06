Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 104

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Небольшой фильм, да и выпущен давно. Но посмотреть стоит


 

Реактивная модель на спичках


 

когда талантливые инженеры работают:



когда  талантливые инженеры с чувством юмора


 
 
 

Про дорожников:


 

[Чистый] Джексон Ван Ван Цзяер "Тихий" "Dream Voice 3" EP12 20190111 / Чжэцзян Спутниковое ТВ Официальная музыка HD /


 

Это был Тайвань/Китай.

А сейчас - Таиланд (куда я купил путевку на Новый Год) - поет знаменитый их блогер, зовут его если сокращенно - то Липта, женат, у него взрослый сын .. (вообще-то он только блогер ..., а так же ..композитор и певец) -


 

А это он с женой, дедом и с сыном (подчеркиваю - это просто блогер, не певец) -

 

 

Центральный парк в Нью-Йорке

Центральный парк в Нью-Йорке

 
Sergey Golubev:

Центральный парк в Нью-Йорке


Не здесь ли снимался "Один дома"?

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