Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 19

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Художник Леонид Ефремов

Заколдованный парк - 


Мистический город - 


 
 

Только настроилась на работу, а тут опять пятница

Только настроилась на работу, а тут опять пятница

 

Фотограф Дина Беленко и ее натюрморты




 

С бодрым утром

С бодрым утром

 

Художник-иллюстратор Lisa Aisato из Норвегии (наша современница)



Спокойной ночи

Andre illustrasjoner
Andre illustrasjoner
  • www.aisato.no
Lisa Aisato illustratør, forfatter og billedkunstner
 

Вы что, тут галерею устроили ?

Вот я снимал на смартфоне, когда в августе отдыхал на горном здравнице Джермук.

Чистый горний воздух и источник лечебной минеральной воды прямо в галерее.



 

БЕЗУМНО МОЩНАЯ УБОЙНАЯ МУЗЫКА ★ СРАЖЕНИЕ В НЕБЕ! Врубай трек на всю


 

Тролль добродушный:

Тролль добродушный

 
Vladimir Karputov:

БЕЗУМНО МОЩНАЯ УБОЙНАЯ МУЗЫКА ★ СРАЖЕНИЕ В НЕБЕ! Врубай трек на всю



Вот музыка.

https://m.youtube.com/watch?v=Pk5xTAtfcys

"RataTatatta". I-16 Type 24. IL-2:Bos.
"RataTatatta". I-16 Type 24. IL-2:Bos.
  • 2015.07.14
  • www.youtube.com
Polikarpov I-16 Type 24 is part of Early Access IL-2: Battle of Moscow. I-16 "White" skin made by Bionic. BF109 G-2 "Fin Mersu Early" skin made by 4./ZG26_Pa...
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