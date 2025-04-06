Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 19
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Художник Леонид Ефремов
Заколдованный парк -
Мистический город -
Только настроилась на работу, а тут опять пятница
Фотограф Дина Беленко и ее натюрморты
С бодрым утром
Художник-иллюстратор Lisa Aisato из Норвегии (наша современница)
Спокойной ночи
Вы что, тут галерею устроили ?
Вот я снимал на смартфоне, когда в августе отдыхал на горном здравнице Джермук.
Чистый горний воздух и источник лечебной минеральной воды прямо в галерее.
БЕЗУМНО МОЩНАЯ УБОЙНАЯ МУЗЫКА ★ СРАЖЕНИЕ В НЕБЕ! Врубай трек на всю
Тролль добродушный:
БЕЗУМНО МОЩНАЯ УБОЙНАЯ МУЗЫКА ★ СРАЖЕНИЕ В НЕБЕ! Врубай трек на всю
Вот музыка.
https://m.youtube.com/watch?v=Pk5xTAtfcys