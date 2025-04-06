Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 109

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Немец создал виртуальные пробки в Google Maps всё лишь повозив тележку полную смартфонов ...


 


 

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А действительно? Почему такой разброс?


 

Работа на удаленке в карантин:



 

И это только начало ...


 
Vladimir Karputov:

А действительно? Почему такой разброс?


На это есть логическое объяснения! Но боюсь его озвучить! 

 
Vladimir Karputov:

И это только начало ...


не та форма

должно быть выпуклое, а не впуклое

 

Хэллоуин - Уральские Пельмени - День сЫрка 2019


 

Что можно сделать из карандашей и эпоксидной смолы:


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