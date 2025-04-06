Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 109
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Немец создал виртуальные пробки в Google Maps всё лишь повозив тележку полную смартфонов ...
.
А действительно? Почему такой разброс?
Работа на удаленке в карантин:
И это только начало ...
А действительно? Почему такой разброс?
На это есть логическое объяснения! Но боюсь его озвучить!
И это только начало ...
не та форма
должно быть выпуклое, а не впуклое
Хэллоуин - Уральские Пельмени - День сЫрка 2019
Что можно сделать из карандашей и эпоксидной смолы: