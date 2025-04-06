Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 147
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Как увидишь свои опечатки и офигиваешь - и как я так мог опечататься?
Клянусь, я знаю, что слово "ноги" пишется через "о".
помню в школе еще до развала, когда все еще было очень строго
в дневнике, по предмету пения, записал домашнее задание - "Вивчить пісню" (укр.)
и пропустил букву "н"
теперь помню до сих пор
Сцена из жизни фрилансера.
В этом есть доля правды.
Чем дальше в лес, тем больше дров ..
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Красивая современная технология завода по переработке сахарной свеклы
Скоро Новый Год. Что он принесёт?
Скоро Новый Год. Что он принесёт?
))) ребята без масок не соблюдают дистанцию