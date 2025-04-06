Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 147

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Как увидишь свои опечатки и офигиваешь - и как я так мог опечататься?

Клянусь, я знаю, что слово "ноги" пишется через "о".

 

помню в школе еще до развала, когда все еще было очень строго

в дневнике, по предмету пения, записал домашнее задание - "Вивчить пісню" (укр.)

и пропустил букву "н"

теперь помню до сих пор

 

Сцена из жизни фрилансера.


 

В этом есть доля правды.

 

Чем дальше в лес, тем больше дров ..

 

 

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Скоро Новый Год. Что он принесёт?

 
Vladimir Karputov #:

Скоро Новый Год. Что он принесёт?

))) ребята без масок не соблюдают дистанцию 

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