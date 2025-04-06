Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 94
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Комп без интернета превращается в плеер
Это всё-равно, что мобильный телефон без сим-карты.
ВЕЛИК И МОГУЧ!
Хотя официально признанно, что в английском больше слов, чем в русском, что-то около 100000 против 25000, не раз это читал.
Хотя официально признанно, что в английском больше слов, чем в русском, что-то около 100000 против 25000, не раз это читал.
Существенное отличие английского это обязательная конструкция в предложении субъект<-действие->объект, и то что через несколько пут/гет/гив/мэйк/хэв и т.д. можно выразить 80% бытовухи остается только добавить:
Существенное отличие английского это обязательная конструкция в предложении субъект<-действие->объект, и то что через несколько пут/гет/гив/мэйк/хэв и т.д. можно выразить 80% бытовухи остается только добавить:
Ага, если нарушаешь конструкцию, амеры впадают в когнитивный диссонанс.
Море волнуется раз ...
Тогда обезьяны самые умные.)
Журавли летают клиньями, а не ключами.
У меня над участком в этом году собирались в клин 2 раза. Очень шумно и красиво. Минут 20 продолжается процесс. Улетели, почему-то, на запад.
Никак не могу открыть позицию по AUD/NZD то byd стоит на 1.0666 то ask на 1.0666
То писька длинная, то рубаха короткая...