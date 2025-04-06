Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 87

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:

Стало оч. актуально.


Какое совершенно жуткое убожества - ни одного светлого места: музыка на уровне любителей, бренчание гитары, отсутствие аранжировки, так как исполнители не обладают техникой игры на гитаре, полное отсутствие голоса и соответствующего банального умения петь и слова для дебилов. Самодеятельность самого низкого пошиба, отсутствие профессионализма в принципе, за километр веет, что люди не имеют никакого образования.

Битлы, пожалуй, самая яркая иллюстрация вырождения культуры как таковой. Приставку "поп" привязали к слову "популярный" из рекламных целей, а по факту - это совершенно от другого слова.

К перечисленному выше надо добавить еще и зрителя: обкуренных подростков, которых рекламой согнали на стадионы и объяснили "как это круто!". А что еще нужно для возраста, который не может существовать ВНЕ стада. 

 
 
Alexey Volchanskiy:

и две галочки на времени тоже прикольно

)

 
Renat Akhtyamov:

и две галочки на времени тоже прикольно

)

Они чт-то означают?

 
ыыы
 
фыячф
 

Alexey Volchanskiy:




Дорогая, а где спирт ?

 
 
Yousufkhodja Sultonov:

 Меняю одну 49-летнюю на четырех 22-летних!

 

 
1...808182838485868788899091929394...189
Новый комментарий