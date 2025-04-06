Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 87
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Стало оч. актуально.
Какое совершенно жуткое убожества - ни одного светлого места: музыка на уровне любителей, бренчание гитары, отсутствие аранжировки, так как исполнители не обладают техникой игры на гитаре, полное отсутствие голоса и соответствующего банального умения петь и слова для дебилов. Самодеятельность самого низкого пошиба, отсутствие профессионализма в принципе, за километр веет, что люди не имеют никакого образования.
Битлы, пожалуй, самая яркая иллюстрация вырождения культуры как таковой. Приставку "поп" привязали к слову "популярный" из рекламных целей, а по факту - это совершенно от другого слова.
К перечисленному выше надо добавить еще и зрителя: обкуренных подростков, которых рекламой согнали на стадионы и объяснили "как это круто!". А что еще нужно для возраста, который не может существовать ВНЕ стада.
и две галочки на времени тоже прикольно
)
и две галочки на времени тоже прикольно
)
Они чт-то означают?
Alexey Volchanskiy:
Дорогая, а где спирт ?
Меняю одну 49-летнюю на четырех 22-летних!