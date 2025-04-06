Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 57

Новый комментарий
 

А если человека заморозить сейчас и разморозить через сто лет?
Он вообще поймет там что-нибудь? Тогда, наверное, даже и самолетов уже не будет ... телепатия будет, телекинез например ...

Все, пошел спать.
Счастливой всем телепортации.

 
Sergey Golubev:

А если человека заморозить сейчас и разморозить через сто лет?
Он вообще поймет там что-нибудь? Тогда, наверное, даже и самолетов уже не будет ... телепатия будет, телекинез например ...

Все, пошел спать.
Счастливой всем телепортации.


не уходи !


 

спасение пришло вовремя:


 

годы мчатся...


 
Карловы Вары



 

Новогодняя елка в городе Портсмут, Великобритания

 
Sergey Golubev:

Представляю, если бы человека заморозить сто лет назад и разморозить сейчас. Он например пойдет в тот же ресторан, и официант его спросит - что изволите? 
Он - водочки ... официант - какой? ... хорошо, тогда виски ... официант - какое? ... он - ладно, давайте кофе ... официант - вам какой кофе?

И сядет этот горемычный за соседним со мной столиком, и будет как и я пить мутную воду которую они называют "кофе экспрессо", а официант будет думать - ну вот, еще один идиот пришел экстрессо пить ...


Очень извиняюсь за занудство))

правильное название этого напитка: эспрессо (espresso), без буквы "к"

Анекдот в тему:

— Принесите мне кофе!

— Американо, Эспрессо, Латте, Капучино?

— Электроник, ягодица, Таджикистан, пружина. Побыстрее, пожалуйста!

 
 

Уходящий кот.
Сербский художник Endre Penovác

 
1...505152535455565758596061626364...189
Новый комментарий