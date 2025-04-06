Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 57
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А если человека заморозить сейчас и разморозить через сто лет?
Он вообще поймет там что-нибудь? Тогда, наверное, даже и самолетов уже не будет ... телепатия будет, телекинез например ...
Все, пошел спать.
Счастливой всем телепортации.
А если человека заморозить сейчас и разморозить через сто лет?
Он вообще поймет там что-нибудь? Тогда, наверное, даже и самолетов уже не будет ... телепатия будет, телекинез например ...
Все, пошел спать.
Счастливой всем телепортации.
не уходи !
спасение пришло вовремя:
годы мчатся...
Новогодняя елка в городе Портсмут, Великобритания
Представляю, если бы человека заморозить сто лет назад и разморозить сейчас. Он например пойдет в тот же ресторан, и официант его спросит - что изволите?
Он - водочки ... официант - какой? ... хорошо, тогда виски ... официант - какое? ... он - ладно, давайте кофе ... официант - вам какой кофе?
И сядет этот горемычный за соседним со мной столиком, и будет как и я пить мутную воду которую они называют "кофе экспрессо", а официант будет думать - ну вот, еще один идиот пришел экстрессо пить ...
Очень извиняюсь за занудство))
правильное название этого напитка: эспрессо (espresso), без буквы "к"
Анекдот в тему:
— Принесите мне кофе!
— Американо, Эспрессо, Латте, Капучино?
— Электроник, ягодица, Таджикистан, пружина. Побыстрее, пожалуйста!
Уходящий кот.
Сербский художник Endre Penovác