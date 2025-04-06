Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 37

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Renat Akhtyamov:

PS

Ролик про то, что легче выполнить заказ англичанина чем русского


не забыть потом 40% отстегнуть в голубевский общак

 
Alexander Puzanov:

Можно ссылку?


Одна из тем - эта (там их было несколько): RETURN(0) OR JUST RETURN;

 
Andrey F. Zelinsky:

не забыть потом 40% отстегнуть в голубевский общак

ок

но я не пишу на заказ

 
Andrey F. Zelinsky:

Дружище Голубев. Прекращайте позорить английскую ветку. Вы понимаете, что вы делаете? Вы тупо говорите: "Посмотрите какие тупые форумчане на англ. части". Мало того, выносите всё это в раздел "интересное и юмор". Типа, давайте будем ржать вместе. Если бы вы были офицер, то вам бы стоило подумать, чтобы сыграть в русскую рулетку (для начала).


Уж если вы так настаиваете ... то вот история про ветку в англ, которая несколько дней была в топе ... ниже постом.

 
Sergey Golubev:

Одна из тем - эта (там их было несколько): RETURN(0) OR JUST RETURN;

Таких и у нас ..

Напр запрос на нестандартное решение проблемы - https://www.mql5.com/ru/forum/220159/page8#comment_6076763

Помощь разработчикам.
Помощь разработчикам.
  • 2017.11.17
  • www.mql5.com
Имея нестандартный подход и желание сделать что то хорошее для людей, с которыми общаюсь не первый год, я решил создать ветку, в которой буду пытат...
 

Один верифицированный пользователь с именем Чанг и женской аватарой (имя китайское, может быть или женщиной или мужчиной) - открыла ветку (судя по аватару и по постам, и по дальнейшему развитию событий - женщина).
Название ветки - Как послать продукт в Маркет - ветка тут.

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Ей отвечали ... потом один пользователь увидел в её профиле что она уже продавец Маркета, и предложил ей делать также, как и в прошлый раз.
Она ответила, что в прошлый раз было давно, и она забыла.
Ей давали ссылки на статьи ... бесполезно ...

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Когда ветка пошла на второй лист, другой пользователь понял, что объяснить ей ничего не получится, и что таких как она - много, и что они все вокруг нас ... и он сделал грозный пост. Дама обиделась .. сказала, что она хороший трейдер, но плохой программист, и что она просто забыла. Просто забыла! Сказала, что знает MetaEditor, но забыла ...

Дело кончилось тем, что объяснить ей так и не удалось, она часть своих постов удалила с ветки ...

Я об этом запомнил, так как пару активных пользователей и один англ модератор (не я) были просто в шоке ... когда поняли, что большинство новичков такие же, как она ...

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Мораль?
Вы все еще работаете с профессиональными заказчиками во Фрилансе? Тогда мы идем к вам
:)

 

Если, например, женщина (например) детально изучит инструкцию о том, как парковаться (как парковать машину). Она научится парковаться?
Нет.
А если таких большинство? 
А зачем тогда статьи-инструкции, если "она просто забыла"?

Их же большинство тут ... они только еще не сумели самоорганизоваться ... а в англ части они уже начинают организовываться ...
Я не говорю, что мой сон сбудется, но тенденция, извиняюсь, налицо.

 

Робототехника (четырёх лапая :) )


 


 
Sergey Golubev:

Если, например, женщина (например) детально изучит инструкцию о том, как парковаться (как парковать машину). Она научится парковаться?
Нет.
А если таких большинство? 
А зачем тогда статьи-инструкции, если "она просто забыла"?

Их же большинство тут ... они только еще не сумели самоорганизоваться ... а в англ части они уже начинают организовываться ...
Я не говорю, что мой сон сбудется, но тенденция, извиняюсь, налицо.

Вот удивили. В русской части таких тем выше крыши. Каждая вторая, если не первая.
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