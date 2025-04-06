Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 21
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Хорошо что на заднице не рос :)
P.S. А может быть у нее была какие-то связи с носорогом ?
И оказывается, что это очень распространенная ситуация (без шуток).
Особенно, если всегда насморк.
Ураган усилился. За окном просто гудит ...
Надо слушать Weather Report.
Weather Report Live - Birdland
Легендарная группа Сводка Погоды, некоторые члены которой переводили в джаз-рок Картинки c Выставки Мусоргского.
Этот Birdland (так называется эта композиция) - это так сказать "хулиганство" классиков.
Еще одно всемирно знаменитое хулиганство от классиков - Группа Сводка Погоды, композиция - Румба Мама - мамА - ударение на последний слог.
1976 год между прочим.
WEATHER REPORT - Rumba Mama
Если ураган продолжиться, нужно пересаживаться на вездеходы:
Любительская сборная России по футболу стала чемпионом мира
Россияне быстро ушли в отрыв и к исходу первой 25-минутки вели 2:0. Во втором тайме латиноамериканцы дважды сокращали отставание до одного мяча, но сравнять счёт так и не смогли, а в концовке, оголив тылы, пропустили четвёртый мяч. Итоговый счёт — 4:2 в пользу России, сообщает LIFE
А я вот сижу и думаю: "Это интересное или юмор"?
Ну и чтобы уже окончательно завершить тему уныния и безысходности в нашей жизни - трагик музыка: группа Малиновый Король (музыку которой сравнивают с Рахманиновым и Шостаковичем), и их знаменитая композиция.
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Музыканты классической музыки могут не только шутить в музыке, но и создавать значительные произведения в других жанрах.
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In The Court Of The Crimson King (1969 год)
Песня называется "При дворе Малинового Короля" из альбома "Шизоид 21-го века", который вышел в свет в 1969 году (это еще в 1969 году умные люди понимали то, в чем мы будем жить в этом 21-ом веке).
Стена, на которой писали пророки,
Трескается на стыках.
На орудиях смерти –
Яркий солнечный блеск.
Когда каждый человек растерзан
Кошмарами и мечтами,
Неужели никто не возложит лавровый венок,
Пока тишина заглушает крики.
Между стальных врат судьбы
Семена времени были посеяны
И орошены делами тех,
Кто знает и кто узнан.
Знание – это смертельный друг,
Если никто не установил правил.
Судьба всего человечества, как я вижу, –
В руках глупцов.
Смятение, – станет моей эпитафией,
Пока я ползу по трещинам разбитой тропы.
Если мы добьёмся – мы все сможем расслабиться и засмеяться,
Но я боюсь, что завтра я буду рыдать,
Да, я боюсь, что завтра я буду рыдать.
Пошел град (и как всегда - с ураганным ветром и дождем). Поэтому перейдем к позитиву.
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Kaori Kobayashi (Каори Кобаяси, японская джазовая саксофонистка и флейтистка).
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The Best of Kaori Kobayashi (тут на час)
Вот это рыболовецкая артель!
Никогда цифровые технологии не победят бумагу и карандаш.
Колокольня Успенского собора: