Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 58
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мечты ..
Очень грустный стишок-песенка, я чуть не расплакался ...
(автор - Валентин Цехмистер)
Посадили хомячка в клеточку,
В ней подушечка и опилочки,
Только нет у хомячка девочки,
Но есть кормушечка и поилочка.
Очень грустно хомячку жить без подружечки,
Очень грустно хомячку да без милочки
И не радует его ни подушечка,
Ни кормушечка, ни поилочка.
Подарили хомячочку подружечку,
Очень беленькую и пушистенькую.
А подружечка изгрызла подушечку
И закакала поилочку чистенькую.
Стало жалко хомячку той подушечки,
А особенно-то жалко поилочки,
Темной ноченькой загрыз он подружечку,
Закопал пушистый трупик в опилочки.
А наутро загрустил-запечалился,
По своей пушистой беленькой деточке,
Он кормушечку сломал от отчаянья
И повесился на прутике клеточки.
Очень грустный стишок-песенка, я чуть не расплакался ...
(автор - Валентин Цехмистер)
Посадили хомячка в клеточку,
В ней подушечка и опилочки,
Только нет у хомячка девочки,
Но есть кормушечка и поилочка.
Очень грустно хомячку жить без подружечки,
Очень грустно хомячку да без милочки
И не радует его ни подушечка,
Ни кормушечка, ни поилочка.
Подарили хомячочку подружечку,
Очень беленькую и пушистенькую.
А подружечка изгрызла подушечку
И закакала поилочку чистенькую.
Стало жалко хомячку той подушечки,
А особенно-то жалко поилочки,
Темной ноченькой загрыз он подружечку,
Закопал пушистый трупик в опилочки.
А наутро загрустил-запечалился,
По своей пушистой беленькой деточке,
Он кормушечку сломал от отчаянья
И повесился на прутике клеточки.
А это действительно песня!
Не знал.
Но концовка мне не нравится. И кто действительный автор начала этих стихов - я тоже уже не знаю.
А это действительно песня!
Не знал.
Но концовка мне не нравится. И кто действительный автор начала этих стихов - я тоже уже не знаю.
Слова народные, музыка народная.
дегенерация...
дегенерация...
Нет, это пародия.
Есть, например, блатной шансон - просто три примера:
----------------------
Я не крал, не воровал,
Я любил свободу.
В Сибирь-каторгу попал
Я по первому году.
----------------------
А завтра мне зачтется мой последний приговор
И снова, детка, встретимся с тобою.
А утром поведут меня на наш тюремный двор,
И там глаза навеки я закрою.
----------------------
Отыскал вор в поле ту могилку,
Где недавно сына закопали.
Тут все время зеков хоронили,
Серые кресты вокруг молчали.
Старый вор стоял в снегу холодном,
Волосы седые ветер рвал.
На щеке его слеза замерзла,
Дым от папироски улетал.
----------------------
А эта песенка про хомячка - это пародия на блатной шансон (которого в свое время по телевизору и радиостанциям было много, и называли это просто песня-шансон, и вся страна подпевала так, как будто бы они все отсидели с тюрьме лет по 20).
То есть, эта пародия про хомячка как бы показывает, что блатной шансон (и речь и посты "на фене") - это не круто, а смешно.
Например, если кто-то вам говорит - "я крутой чувак авторитетный, а вы все барыги бесконвойные, прекратите тут гнилые базары и заткните ботало фуфло гонять ...", то просто вспомните песню про хомячка, всплакните и пройдите мимо.
Набережная города Сан-Антонио (Техас) сейчас перед Рождеством
Нет, это пародия.
Есть, например, блатной шансон - просто три примера:
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
А эта песенка про хомячка - это пародия на блатной шансон (которого в свое время по телевизору и радиостанциям было много, и называли это просто песня-шансон, и вся страна подпевала так, как будто бы они все отсидели с тюрьме лет по 20).
То есть, эта пародия про хомячка как бы показывает, что блатной шансон (и речь и посты "на фене") - это не круто, а смешно.
Например, если кто-то вам говорит - "я крутой чувак авторитетный, а вы все барыги бесконвойные, прекратите тут гнилые базары и заткните ботало фуфло гонять ...", то просто вспомните песню про хомячка, всплакните и пройдите мимо.
А это интерпретация дегенерации (одна из множества возможных интерпретаций). Но при этом дегенерация не перестаёт быть дегенерацией.Сама же интерпретация может быть как положительной окраски, так и отрицательной, либо нейтральной, при этом неявно указывая на отношение интерпретатора к интерпретируемой им сущности.
Как создать бассейн с прозрачной (практически горной) водой: