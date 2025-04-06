Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Он сказал ей: "Когда мы поженимся, то мы будет на всех континентах и столицах мира". Она была так счастлива от этих слов, что сразу согласилась выйти за него замуж.
с Новым Годом:Шариков: Желаю, чтобы все!
Борменталь: И вам... того же.
Преображенский: Стаж!
Там где клен шумит
вполне себе такое предложение
Вот это инересное видео
Январь. Придорожная трава.
Прощай Росси\я
:)