Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 62

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Он сказал ей: "Когда мы поженимся, то мы будет на всех континентах и столицах мира". Она была так счастлива от этих слов, что сразу согласилась выйти за него замуж.

 

с Новым Годом:

Шариков: Желаю, чтобы все!
Борменталь: И вам... того же. 

Преображенский: Стаж!

 

Там где клен шумит


 

вполне себе такое предложение

 

Вот это инересное видео


 

Январь. Придорожная трава.

Январь.

 
рус клавиатура сломалась ... 

Прощай Росси\я
:)

 


 


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