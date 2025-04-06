Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 7
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Художник Игорь Лукьянченко
Бесполезные дизайнерские вещи
Бесполезные дизайнерские вещи
Из этих кружек еще можно как-то выпить, а вот та двойная рюмка...
Из этих кружек еще можно как-то выпить, а вот та двойная рюмка...
Может на брудершафт?
Бесполезные дизайнерские вещи.
Бокал, при наливании которого, невозможно обронить ни капли вина
13 октября - день рождения Савелия Крамарова
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С добрым утром
Художник Benjamin Carré (наш современник)
Токио ночью:
Фотограф Mike Dempsey (статья тут).
Он делает "антигравитационные фотографии"
Осеннее утро