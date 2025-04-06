Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 7

Новый комментарий
 

Художник Игорь Лукьянченко


 

Бесполезные дизайнерские вещи

Бесполезные дизайнерские вещи


 
Vladimir Karputov:

Бесполезные дизайнерские вещи




Из этих кружек еще можно как-то выпить, а вот та двойная рюмка...

 
Dmitry Fedoseev:

Из этих кружек еще можно как-то выпить, а вот та двойная рюмка...


Может на брудершафт?

 

Бесполезные дизайнерские вещи.

Бокал, при наливании которого, невозможно обронить ни капли вина

Бокал, при наливании которого, невозможно обронить ни капли вина

 

13 октября - день рождения Савелия Крамарова

---------------- 

С добрым утром

 

Художник Benjamin Carré (наш современник)


 

Токио ночью:

Токио ночью

 

Фотограф Mike Dempsey (статья тут). 
Он делает "антигравитационные фотографии"


Impressive Gravity-defying Photography by Mike Dempsey
Impressive Gravity-defying Photography by Mike Dempsey
  • Mathias Winks
  • www.whudat.de
Der in Los Angeles ansässige Regisseur und Fotograf Mike Dempsey hat seine Wurzeln im Skateboarding. Die Themen Schwerkraft und Stürze lassen sich auch heute vielfach in aktuellen Arbeiten des Künstlers aus Kalifornien finden. Mit ein wenig digitaler Trickserei zaubert uns der in Connecticut aufgewachsene Dempsey ziemlich imposante...
 

Осеннее утро

Осеннее утро

1234567891011121314...189
Новый комментарий