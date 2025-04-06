Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 75
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Круть! У меня давно жили 2 декоративные крысы, когда я домой приходил с пивом, в клетках начиналось просто безумство )) Приходилось выпускать и делится пивасом. Но такого, как с петухом, не было. Просто начинали бесится и гонять по квартире ))
про солдата ващьпе ржачно
Мне про пиво понравилось. Для года 2018 нужно брать число 78.
Мне про пиво понравилось. Для года 2018 нужно брать число 78.
Ага, у меня совпало. Магия...
Что за погода? На Новый Год - голый асфальт. А в первый день весны - снегопад идущий уже три дня подряд :)
А ты где сейчас? В Питере просто здорово, недавно с улицы. Ветра нет, -10, машины укатали снег, никаких ледяных надолбов и слякоти. Просто душа поет! Ща прогу попишу и опять гулять.
Но это я почти за городом живу, в центре конечно асфальт.
про солдата ващьпе ржачно
Блин, я тупой, только сейчас понял, что у него за бинты ))))
В предверии 8-го марта, дамам на заметку ))
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"О непьющей даме и ее личной драме"☝️😉
Она сказала – мне не наливайте,
Спиртное я практически не пью...
Шампанское? Немножко? Ну, давайте...
Восьмое ж марта... Но вообще-то знайте –
Напитков алкогольных не терплю.
...Ещё чуть-чуть? Ой, я не знаю, право...
Ну что ж, налейте... чтобы освежить.
Недавно говорил глава Минздрава -
Для организма алкоголь – отрава…
На брудершафт?.. Давайте… Так и быть…
Ты знаешь, я такая недотрога -
Хочу дождаться принца своего...
Что? Да, плесни шампанского немного...
Ой, кто это меня схватил за ногу?
Упала вилка? Ладно, ничего...
Что ты сказал? Шампанское скончалось?
Ну, ладно ... Мне тогда вишнёвый сок...
А вроде в той бутылке оставалось?
Уже допили? Ах, какая жалость...
Коньяк?! Уволь!.. Ну, разве что глоток...
...А чо болтали – пахнет он клопами?
Орехом грецким пахнет, разве нет?..
Ой, кто там копошится под ногами?
Ну, прям беда мне с вами, мужиками,
Вот кобелиный мент... менталитет.
Не, ну не знаю... в гости пригласили...
Теперь у них закончился коньяк...
Мужчина, эй! А чо вон в той бутыли?
Чо?! Водка?! Не, пока ещё не пили...
О господи, ещё один маньяк!
Валер, скажи ему – пускай отстанет...
Чо хочет этот старый кашалот?
Он с кем пришёл? Вон с той пампушкой Таней,
Что спит с котом в обнимку на диване?
Вот к ним пускай до кучи и ползёт!..
Всё выпили... Ой, мама, сколько тары...
Валер, ты спишь? А как же танцевать?
Не, ну нормально... Тоже мне, гусары...
Мужчина, не составите ли пару?
Но только чур прошу не приставать!
Я, знаете, такая недо...трога,
Сама уже не помню, почему...
Не, ну вы чо, мне лет не так уж много
(Какой противный всё-таки, ей Богу!)...
Ой, мама, я ж его не подниму!..
Ну вот, последний пал. Какая скука...
Теперь такси придётся вызывать...
Ну что же, будет мне, козе, наука...
Ах, кто бы знал, какая это мука -
Непьющей даме принца отыскать!